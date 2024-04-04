تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه من المرجح أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام، رغم التقارير الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا وأن التضخم الأميركي ارتفع في يناير وفبراير.



وصرح باول في كلمة ألقاها بجامعة ستانفورد بأن البيانات الأخيرة لا تغير الصورة العامة بشكل ملموس، والتي لا تزال تشهد نمواً قوياً، وسوق عمل قويا ولكن يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2% في مسار متعرج في بعض الأحيان.



وأضاف أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام.



وسعى باول، في خطابه إلى تبديد أي فكرة مفادها أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.



ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة خلال ذروة الحملة الرئاسية، في يوليو وسبتمبر.

