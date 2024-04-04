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بنوك مركزية تزيد احتياطياتها من الذهب

4/4/2024 3:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت بنوك مركزية، بقيادة بنكي الصين والهند المركزيين، زيادة احتياطياتها من الذهب في شهر شباط، الذي سجل الشهر التاسع على التوالي لنمو الطلب على الذهب، وفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي.
وذكرت "بلومبرغ" أنه تم شراء 19 طنا صافيا، وقد استأثر بنك الشعب الصيني بـ 12 طنا. وزاد بنك الاحتياطي الهندي والبنك الوطني لكازاخستان الاحتياطي لدى كل منهما بمقدار 6 أطنان.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2288.40 دولار للأوقية اليوم.
وجرى تداول المعدن النفيس بالفعل عند مستويات مرتفعة تاريخيا قبل شهر آذار، وذلك بفضل عوامل دعم طويلة الأمد مثل مشتريات البنوك المركزية.













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