النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط عالميا ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 15 سنتا أو 0.2 % إلى 85.59 دولار للبرميل.



وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.

