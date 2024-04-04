أسعار النفط تصعد نتيجة للقلق المتزايد بشأن اضطرابات ممكنة في الإمدادات والتوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات عقب هجمات على مصافي روسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، زادت المخاوف بشأن تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط من توترات السوق، وعلى الرغم من هذه العوامل، قرر كبار وزراء التحالف "أوبك+" الحفاظ على مستويات الإنتاج النفطي الحالية دون تغييرات.
وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت عقود النفط الخام "برنت" لتسليم شهر يونيو بشكل كبير بمقدار 75 سنتًا، أو 0.84 في المئة، لتصل إلى 89.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، وبالمثل، زادت عقود النفط الخام الأمريكي الوسيط "ويست تكساس" لتسليم شهر مايو بمقدار 73 سنتًا، أو 0.86 في المئة، لتصل إلى 85.88 دولار للبرميل.
كذلك جاء قرار التمسك بسياسة الإنتاج النفطي الحالية من قبل تحالف "أوبك+"، الذي يشمل "أوبك" ودول شريكة أخرى، بعد اتفاقهم الشهر الماضي على تمديد قطع الإنتاج الحالية حتى شهر يونيو، وتعكس الأسعار العالية المستمرة استجابة السوق للتوترات الجيوسياسية والمخاوف من اضطرابات في الإمدادات.
في حين شهدت كل من عقود النفط الخام "برنت" والنفط الخام الأمريكي الوسيط "ويست تكساس" زيادة كبيرة بنسبة 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر، وكان ارتفاع أسعار الثلاثاء في المقام الأول نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى، مما زاد من المخاوف من المزيد من الاضطرابات في قدرات تكرير روسيا، ومع استمرار عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من اضطرابات في الإمدادات، يقوم المشاركون في السوق بمراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب، ومن المرجح أن يؤدي أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية إلى زيادة مزيد من الضغط الصاعد على أسعار النفط.
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