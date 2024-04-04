تحسين تصنيف الائتمان الأساسي لبنك أبوظبي الإسلامي يعكس القوة المالية والاستقرار المستمر

(MENAFN
) أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخرًا عن تحسين تصنيف الائتمان الأساسي له بواسطة وكالة موديز العالمية لتصنيف الائتمان الرصينة، مما يبرز الاستقرار المستمر وتعزيز موقعه المالي، ويرجع المصرف هذا الترقية في التصنيف إلى زيادة ملحوظة في الربحية، نتيجة لزيادة هوامش الربح وتنويع مصادر الدخل، عقب تحقيقه لأرباح صافية قياسية في عام 2023، مصحوبة بارتفاع كبير في الإيرادات الصافية.
وجانب مهم هو تعزيز مستويات رأس المال في المصرف، مما يدل على مرونته، مع التركيز الاستراتيجي على الودائع الثابتة والمنخفضة التكلفة من حسابات التدفقات النقدية الحالية وحسابات التوفير، مما يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مرونة المصرف المالية، ويعكس تأكيد موديز لتصنيفات المصرف الطويلة الأمد في مستوى "إيه 2" في العملتين المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الحفاظ على تصنيفات المصدر القصيرة الأمد عند المستوى "برايم-1"، اعتراف الوكالة بقوة المصرف المالية وكفاءته التشغيلية.
كذلك قامت موديز برفع تصنيفات الائتمان الأساسية "بي سي إيه" للمصرف وتعديل "بي سي إيه" من "بي إيه 1" إلى "بي إيه إيه 3"، ومع الاحتفاظ بتوقعات مستقرة لتصنيفات المصدر في الطويل الأمد، وهذه التصنيفات المحسّنة لا تبرز فقط الدور المهم لمصرف أبوظبي الإسلامي داخل قطاع الخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة، ولكنها تشير أيضًا إلى التزام الحكومة القوي بدعم وتعزيز المصارف والمؤسسات المحلية بشكل مستمر.
في حين تعتبر التصنيفات المعدلة من موديز تأكيدًا للأداء المالي القوي لمصرف أبوظبي الإسلامي وتفانيه الثابت في خلق القيمة لأصحاب المصلحة أثناء التنقل في المشهد الديناميكي لصناعة الخدمات المصرفية.
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