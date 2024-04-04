دفنتها أمها.. نجاة رضيعة قضت 6 ساعات تحت التراب

نجت رضيعة دفنتها أمها حيَّة من الموت بأعجوبة بعدما أمضت ست ساعات تحت التراب.

وذكر موقع «ديلي ميل» الإخباري أن الأم، البالغة من العمر 23 عاماً، وتعيش في أوغندا، أقدمت على دفن ابنتها في حديقة، بعد لحظات من ولادتها دون مساعدة طبية، مؤكداً أن الطفلة لم تُصَب بأذى خلال تلك الساعات المروّعة.

وكشف تقرير الحالة الصادر في يناير أن الطفلة المولودة حديثاً دُفنت أثناء الليل، مشيراً إلى أنه لم يتم اكتشافها حتى الساعة 11 من صباح اليوم التالي.

وكان أفراد عائلة الأم قد اكتشفوا آثاراً من الدماء في الحديقة القريبة من منزل عائلتها، ما قادهم مباشرة إلى موقع الدفن.

وبعد إجراء مكالمة عاجلة لخدمات الطوارئ، هُرع المسعفون إلى المنزل لإنقاذ الرضيعة المحاصرة التي وُجدت وهي لا تزال ملتصقة بالمشيمة.

وظهرت على الطفلة أيضاً علامات حركة أطرافها عند لمسها، وكانت تتنفس بطريقة مثيرة للقلق.

وأظهرت صور مرعبة الطفلة مغطاة بجروح وكدمات عميقة، إثر الضغط الذي تعرَّضت له أثناء بقائها تحت الأرض طوال الليل.

وانتُشلت الطفلة المغطاة بالطين والدم من القبر المؤقت في حين سارع المسعفون لإنقاذها.

وقاموا على الفور بتنظيف الطفلة وفصلها عن المشيمة بتثبيت وقطع ما تبقى من الحبل السري.

ووفقاً لتقرير الحالة، كانت الطفلة باردة عند اللمس، وتحوَّل جلدها إلى اللون الأزرق بعد دفنها طوال الليل.

وفي غانا، من أكتوبر إلى أبريل، يمكن أن ينخفض الطقس أثناء الليل إلى 10 درجات مئوية.

ولفَّ رجال الإنقاذ الفتاة بالمناشف قبل نقلها إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوص.

وعندما وصلت، كانت علامات الحياة ظاهرة على الطفلة وتصرخ بشدة، الأمر الذي أراح الأطباء كثيراً، فسارعوا لتعقيم الجروح التي لا تزال عليها آثار الأوساخ، في محاولة لإنقاذ الطفلة من الإصابة بأي التهابات.

وأُودعت الطفلة في حضانة، وتلقت الأكسجين عن طريق شوكات الأنف، بينما تعجب المسعفون من كيفية نجاتها من هذه المحنة.

وكشفت الفحوص الإضافية أنها لم تتعرض لأي إصابات في القلب أو المعدة أو أي أعضاء أخرى.

وبعد ستة أيام فقط، خرجت من المستشفى، وعادت للتنفس بصورة طبيعية دون إمدادات الأكسجين خلال 24 ساعة.

وتتولَّى الجدة الآن تربية المولودة، بعدما احتجزت السلطات المحلية والدتها بتهمة محاولة قتل الأطفال، وأودعت في مركز إصلاحي قبل نقلها إلى مصحة نفسية.