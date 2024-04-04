صيام الكلام.. فوائد صحية عديدة

أظهرت دراسات علمية أن الصيام عن الكلام له فوائده صحية كبيرة منها انخفاض كبير في ضغط الدم، يساعد في تقليل مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ويعزز نمو الدماغ، ويساعد الشخص على أن يصبح مستمعاً أفضل، ويعزز التعاطف مع الآخرين.

ورغم أن ممارسة "صيام الكلام" يومياً قد تكون غير عملية للبعض، إلا أن القيام بهذا الأمر بشكل غير متكرر قد يكون له الفوائد المرجوه.

وأكد عالم النفس الدكتور روبرت كرافت أن الانخراط في فترات الصمت الطويل يساعد الشخص على أن يصبح مستمعاً أفضل.

وأشارت مقالة نشرت في مجلة علم النفس العام الماضي إلى أن الصمت لا يساعدنا على أن نصبح مستمعين أفضل فحسب، بل يمكن أن يساعدنا أيضاً على التعاطف مع أولئك الذين لا يستطيعون التحدث، مثل الأطفال.

وقالت المغنية الأسكوتلندية الشهيرة لولو إنها تمارس «صيام الكلام» يومياً في محاولة للحفاظ على أحبالها الصوتية.

وخلال المقابلة التي أجرتها معها صحيفة «الغارديان»، أكدت لولو "75 عاماً" أن هذه الممارسة تتطلب من الشخص البقاء صامتاً تماماً حتى منتصف النهار، لافتة إلى فاعليتها في تحسين صوتها وأدائها بشكل ملحوظ.





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