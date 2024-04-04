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الهلال الأحمر يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لدعم الأشقاء في سوريا

4/4/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث وزعت المزيد من المساعدات في محافظة اللاذقية على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي، وكثفت جهودها للحد من وطأة المعاناة التي يواجهوها السكان المحليين هناك جراء هذه الكارثة.

وقام فريق الهيئة بتوزيع المير الرمضاني، الذي تضمن مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب الملابس الشتوية، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال.

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها“الهلال الأحمر” 800 مستفيد.

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