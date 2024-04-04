بنوك دبي تستقطب 10 مليار درهم ودائع جديدة في يناير الماضي

استقطبت البنوك العاملة في إمارة دبي ودائع جديدة حوالي 10 مليارات درهم جديدة مع بداية العام الجاري

ليرتفع الرصيد التراكمي من

من 1.147 تريليون درهم

بنهاية 2023

الى1.157 تريليون

درهم نهاية شهر يناير 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن حجم أصول بنوك دبي أيضا قد ارتفع بحوالي 11 مليار درهم إضافية ليرتفع رصيد أصوله التراكمي من 1.806 تريليون درهم

نهاية عام 2023 إلى 1.818 تريليون شهر يناير العام الجاري .

كما ارتفع رصيد

الإئتمان المنوح من بنوك الإمارة

إلى 907.6

مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ

904.6مليار نهاية 2023 فيما ارتفع رصيد الاستثمارات بدوره من 254 مليار درهم الى 256.6 مليار درهم .

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت

في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل من

1.949تريليون درهم

الى 1.975 تريليون درهم

فيما ارتفعت

الإستثمارات من 325.5مليار درهم

الى 326 مليار درهم .

بينما ارتفعت الودائع من 1.164تريليون درهم

نهاية 2023 مقارنة الى 1.175 تريليون درهم

فيما ارتفع

الإئتمان

من 916مليار درهم الى 920 مليار درهم بنهاية يناير الماضي

.

على جانب اخر

استقرت أصول

بنوك الدولة الأخرى عند315.1مليار درهم

كما بلغ رصيد

الودائع 207.6مليار درهم وبلغ رصيد

الإئتمان

168.6مليار درهم في الوقت الذي نمت

فيه الإستثمارات من 45.3

55مليار درهم نهاية العام المنقضي الى 57.5 مليار درهم في يناير 2024 .

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