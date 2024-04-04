بنوك دبي تستقطب 10 مليار درهم ودائع جديدة في يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقطبت البنوك العاملة في إمارة دبي ودائع جديدة حوالي 10 مليارات درهم جديدة مع بداية العام الجاري
ليرتفع الرصيد التراكمي من
من 1.147 تريليون درهم
بنهاية 2023
الى1.157 تريليون
درهم نهاية شهر يناير 2024.
وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن حجم أصول بنوك دبي أيضا قد ارتفع بحوالي 11 مليار درهم إضافية ليرتفع رصيد أصوله التراكمي من 1.806 تريليون درهم
نهاية عام 2023 إلى 1.818 تريليون شهر يناير العام الجاري .
كما ارتفع رصيد
الإئتمان المنوح من بنوك الإمارة
إلى 907.6
مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ
904.6مليار نهاية 2023 فيما ارتفع رصيد الاستثمارات بدوره من 254 مليار درهم الى 256.6 مليار درهم .
على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت
في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل من
1.949تريليون درهم
الى 1.975 تريليون درهم
فيما ارتفعت
الإستثمارات من 325.5مليار درهم
الى 326 مليار درهم .
بينما ارتفعت الودائع من 1.164تريليون درهم
نهاية 2023 مقارنة الى 1.175 تريليون درهم
فيما ارتفع
الإئتمان
من 916مليار درهم الى 920 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
.
على جانب اخر
استقرت أصول
بنوك الدولة الأخرى عند315.1مليار درهم
كما بلغ رصيد
الودائع 207.6مليار درهم وبلغ رصيد
الإئتمان
168.6مليار درهم في الوقت الذي نمت
فيه الإستثمارات من 45.3
55مليار درهم نهاية العام المنقضي الى 57.5 مليار درهم في يناير 2024 .
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