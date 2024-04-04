Thursday, 04 April 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنوك دبي تستقطب 10 مليار درهم ودائع جديدة في يناير الماضي

4/4/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت البنوك العاملة في إمارة دبي ودائع جديدة حوالي 10 مليارات درهم جديدة مع بداية العام الجاري
ليرتفع الرصيد التراكمي من
من 1.147 تريليون درهم
بنهاية 2023
الى1.157 تريليون
درهم نهاية شهر يناير 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن حجم أصول بنوك دبي أيضا قد ارتفع بحوالي 11 مليار درهم إضافية ليرتفع رصيد أصوله التراكمي من 1.806 تريليون درهم
نهاية عام 2023 إلى 1.818 تريليون شهر يناير العام الجاري .

كما ارتفع رصيد
الإئتمان المنوح من بنوك الإمارة
إلى 907.6
مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ
904.6مليار نهاية 2023 فيما ارتفع رصيد الاستثمارات بدوره من 254 مليار درهم الى 256.6 مليار درهم .

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت
في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل من
1.949تريليون درهم
الى 1.975 تريليون درهم
فيما ارتفعت
الإستثمارات من 325.5مليار درهم
الى 326 مليار درهم .

بينما ارتفعت الودائع من 1.164تريليون درهم
نهاية 2023 مقارنة الى 1.175 تريليون درهم
فيما ارتفع
الإئتمان
من 916مليار درهم الى 920 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
.

على جانب اخر
استقرت أصول
بنوك الدولة الأخرى عند315.1مليار درهم
كما بلغ رصيد
الودائع 207.6مليار درهم وبلغ رصيد
الإئتمان
168.6مليار درهم في الوقت الذي نمت
فيه الإستثمارات من 45.3
55مليار درهم نهاية العام المنقضي الى 57.5 مليار درهم في يناير 2024 .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108057325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث