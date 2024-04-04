دبي الجنوب تمنح الخرافي للإنشاءات عقد مقاولات بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع "خليج الجنوب"، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين للتملّك في هذا المشروع الاستثنائي. وفي أعقاب بيع كافة الوحدات المحدودة التي تمّ طرحها سابقاً، عملت الشركة على تسريع إطلاق مراحل جديدة من المشروع. كما أعلنت عن تعيين "الخرافي للإنشاءات" لبناء المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من المشروع بعقد تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم.



ومن المقرّر الانتهاء من المرحلة الرابعة في الربع الأول من العام 2027، حيث ستضمّ 138 وحدة تتألف من فلل مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، وعدد محدود من الفلل الفاخرة المكونة من خمس وست وسبع غرف نوم. وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من العام الماضي عن تعيين "جينكو للمقاولات العامة" لتتولى مهام عمليات البناء للمرحلتين الأوليين من المشروع ومرافق البنية التحتية.



ويقع المشروع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب على امتداد شارع إكسبو، وسيضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية يضم مقاهي، وشواطئ متعددة ومركز المجمّع ومراكز للياقة البدنية وحدائق خاصة. يضاف إلى ذلك مركز للتسوق وسبا مشهور ونوادي خاصة للأطفال ونادي الرياضات المائية وحمامات السباحة، فضلاً عن حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى التي تضمن أسلوب حياة فاخر للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.



وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: " نحن على ثقة من أن خبرة شركة الخرافي ستساعدنا في تطوير المراحل الجديدة من المشروع على أكمل وجه حيث سيكون خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى نمط حياة متميز بوجود مرافق عالمية المستوى. لقد شهدنا منذ إطلاق المشروع اهتماماً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمشترين، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي، ومرافقه المتطوّرة وسماته الفريدة، ويؤكّد البيع السريع لكل مرحلة من مراحل المشروع عند طرحها في السوق على المزايا الاستثنائيّة التي يتمتع بها. نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير وإنشاء المشاريع وفق نهج مدروس، والمصمّمة خصيصاً لتلبية الطلب على المساكن الفاخرة وإثراء أنماط حياة المقيمين فيها".

وأضاف: "يُسعدنا كذلك الإعلان عن عزمنا إطلاق مشروعنا المقبل قريباً، والذي سيواكب الطلب على الوحدات السكنية المتميّزة في دبي الجنوب، حيث سيكون الأول من نوعه في المنطقة. ويضمن هذا المشروع توفير تجربة معيشية غنية، تتميز بتشطيبات فاخرة ومرافق راحة مصممة بعناية. وسيظل التزامنا راسخاً في توفير المشاريع التي تقدّم قيمة لعملائنا المميزين، ونحن على ثقة بأن مشروعنا الجديد سيولد اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين".

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب قريباً. وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربع ، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمّعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.





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