"تي إس إم سي" تضمن سلامة الموظفين في زلزال تايوان وتعلق العمل للتفتيش

(MENAFN
) بعد وقوع زلزال كبير في تايوان في وقت مبكر من يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل، وأكدت شركة تايوان لتصنيع الشرائح النصفية " تي إس إم سي" سلامة جميع موظفيها، مع عودة بعض أفراد العمالة الذين تم إخلاؤهم إلى بعض خطوط الإنتاج، وأسفر الزلزال عن انهيارات في المباني وأدى إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في اليابان والفلبين، مما أدى إلى فقدان أرواح العديد من الأشخاص.
كما أوضح متحدث باسم "تي إس إم سي" أن الفحوصات الأولية لمواقع البناء لم تظهر أي عدم انتظامات ، ومع ذلك، وكإجراء احترازي، قررت الشركة تعليق العمل في هذه المواقع لبقية اليوم ، وستُجرى مزيد من التقييمات قبل استئناف العمل، وتقوم "تي إس إم سي" حاليًا بتقييم الأثر الكلي للزلزال.
كذلك كانت "تي إس إم سي" قد أخلت بالفعل بعض العمال من المصانع المحددة وفقًا لإرشادات السلامة ، وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة 1 بالمئة، مما أدى إلى تقليل قيمتها السوقية إلى 639.65 مليار دولار.
واستجابة للزلزال، قامت بورصة تايوان بالتحقق من أنظمتها الحاسوبية والشبكات وأكدت أنها تعمل بشكل طبيعي، وبينما تتعامل " تي إس إم سي" والجهات الأخرى مع تداعيات الزلزال، تظل الأولوية الرئيسية هي ضمان سلامة الموظفين واستمرارية العمليات بسلاسة.
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