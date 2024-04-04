نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يؤكد على الالتزام باتفاق أوبك+

(MENAFN
) أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل، على أن روسيا ملتزمة بشكل ثابت بتنفيذ التزاماتها لتقليل إمدادات النفط وفقًا لشروط اتفاقية أوبك+، وجاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء أوبك+ حيث تم الاتفاق على الحفاظ على سياسة الإنتاج الحالية للنفط دون أي تغيير.
كما توصلت الدول الأعضاء خلال الاجتماع إلى توافق بشأن أهمية التزام بعض الدول الأعضاء بقطع الإنتاج بدقة، وساهم هذا القرار في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام العالمية، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر، ووصلت إلى حوالي 90 دولار للبرميل.
كذلك أكد نوفاك التفاني الواضح لأعضاء أوبك+ في الالتزام بقطع الإنتاج، وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتقليل إنتاج النفط والصادرات بمقدار إضافي يبلغ 471 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام، مما يتماشى مع جهود بعض دول أوبك+ المحددة.
في حين عبر نوفاك عن ثقته في فعالية الاستراتيجيات الموجهة نحو تحقيق التوازن في سوق النفط، مشيرًا إلى أن أوبك+ ستواصل اتخاذ القرارات التي تركز على ضمان الاستقرار عالميًا، وعند سؤاله عن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط، ذكر نوفاك أن المناقشات تناولت مختلف العوامل التي تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك النمو الاقتصادي.
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