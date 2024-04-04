اهتمام الهند يتزايد لأن تصبح مركزًا عالميًا للتصنيع في ظل تغير ديناميات التجارة

(MENAFN
) في سياق التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يتزايد الاهتمام بدور الهند في التصنيع العالمي، ومع مغادرة العديد من الشركات التكنولوجية والإلكترونية للصين بحثًا عن الاستقرار، يتحول الاهتمام إلى إمكانات الهند كوجهة رئيسية للتصنيع العالمي.
كما تهدف الهند إلى تموضع نفسها كبديل صناعي رئيسي للصين وتسعى لتصبح أكبر منتج في آسيا، ووفقًا لتقارير، هذه التأكيدات تثير جدلاً بين أصحاب المصلحة والاقتصاديين، نظرًا للإمكانيات الهائلة للهند، والموارد البشرية الوفيرة، والسوق المحلية المتنامية، وعلى الرغم من هذه القواعد، تواجه الهند تحديات مثل العوائق البيروقراطية وتعقيدات الضرائب، وفقًا للخبراء.
ومع تصاعد المنافسة مع الصين، تسعى الولايات المتحدة إلى استراتيجية بناء التحالفات، المعروفة باسم "الأصدقاء الداخلين"، وتحت إدارة بايدن، يتم تشجيع الشركات الأمريكية على نقل عمليات تصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيا من الصين إلى مواقع أكثر ملاءمة، لا سيما فيتنام والهند، ويعكس هذا التحول كل من التأثيرات الاقتصادية للتوترات التجارية والعوامل الجيوسياسية التي تدفع إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية.
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