الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى امكانية خفض الفائدة رغم البيانات الاقتصادية القوية

(MENAFN
) جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ألمح إلى احتمال خفض معدل الفائدة الرئيسي في وقت لاحق هذا العام، خلال خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، وشدد باول على قوة النمو الاقتصادي والتحسن المستمر في سوق العمل، لكنه لفت إلى أن التضخم يقترب تدريجياً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، على الرغم من مسار معقد.
كما أوضح باول أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الحاجة إلى خفض معدل الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام، وأكد التزام الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد وأعاد تأكيد أن قراراتهم بشأن أسعار الفائدة لن تتأثر بالسياسة، مرفوضاً بشكل صريح أي اقتراح للتدخل من الانتخابات الرئاسية القادمة.
كذلك يواجه الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات حاسمة في يوليو وسبتمبر، تزامناً مع ذروة الحملة الرئاسية، حيث سيتم مناقشة قرارات الفائدة، وعلى الرغم من الانخفاض الواضح في التضخم عن مستوياته القصوى، إلا أنه لا يزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وقد أثار الارتفاع المستمر في أسعار المتوسط، وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، قلقاً لدى العديد من الأمريكيين ويمكن أن يشكل تحدياً لحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
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