الجيش الأمريكي: تدمير باليستي ومسيرتين أطلقها الحوثيون

قالت القوات المسلحة الأمريكية إنها دمرت طائرتين مسيرتين وصاروخا أطلقه مسلحو جماعة الحوثي في البحر الأحمر "الأربعاء".

وقالت القيادة إن القيادة المركزية الأمريكية في بيان: نجحت قوات يو إس إس جرافلي وقوات القيادة المركزية الأمريكية (في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن واثنين من الصواريخ غير المأهولة. الأنظمة الجوية التي أطلقها الإرهابيون الحوثيون من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية يو إس إس جرافلي في البحر الأحمر".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية نظاماً متنقلا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب البيان.

وأضاف: "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".





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