هل يجوز الاعتكاف بالعشرة الاواخر في المنزل للرجال؟ .. الإفتاء تجيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور احمد الحراسيس إن الاعتكاف سنة للرجال والنساء، وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واعتكفن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.



وأضاف الحراسيس اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن الاعتكاف يحصل في البقاء وقت يسير في المسجد، ولا يشترط كونه ليلة كاملة، ولكن الأجر يتفاوت، كل اعتكاف بحسبه، مشيرا إلى أنه يشترط أن يكون في المسجد، فلا يجوز كونه في البيت.



وأضاف: "روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.)



وأكد أنه جاء في "مغني المحتاج" (2/ 189): "وأركان الاعتكاف أربعة: مسجد، ولبث، ونية، ومعتكف. لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/ 187...، والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً، أي إقامة، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه".



وأوضح إذا كان مجرد قيام واحياء ليالي من غير اعتكاف، فلا حرج من كونه في البيت.



وختم "وأما المرأة المعذورة بالعذر الشرعي فلا يضيع أجر إحياء الليل ويكون ذلك في بيتها بفعل الطاعات من ذكر ودعاء وكذلك العاجز عن الاعتكاف في المسجد لمرض ونحوه فهؤلاء أيضا يقومون الليل في بيوتهم بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر."

