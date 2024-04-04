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ارتفاع عدد قتلى الهجمات على مقرات أمنية جنوب شرق إيران

4/4/2024 2:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نائب وزير الأمن الداخلي والشؤون الأمنية في إيران، سيد ماجد مير احمادي، بارتفاع عدد قتلى الهجمات على مراكز الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إلى 5 من أفراد الأمن.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن مير أحمادي قوله: "مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 5 من قوات الأمن في الهجوم الإرهابي على موقعين في بلوشستان".
وأكد: "قتل حتى الآن ثمانية إرهابيين هاجموا المقر العسكري في مدينة راسك وتشابهار جنوب سيستان وبلوشستان، كما تم تطويق عدد من الإرهابيين المتبقين بشكل كامل من قبل القوات الأمنية، ومن المتوقع أن يكون عددهم حوالي 6 أشخاص خلال الساعة القادمة، وسيتم القبض عليهم أو اعتقالهم أو قتلهم". وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن الإحصائيات الكاملة من قبل القادة بعد انتهاء العملية".
RT

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