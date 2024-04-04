أكثر من 800 مليون دولار صرفها البنك الدولي للأردن لمواجهة كورونا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل إجمالي حجم القروض التي صرفها البنك الدولي للأردن إلى 804 ملايين دولار منذ العام 2020، في إطار تمويل مشروع "الاستجابة لفيروس كورونا".



وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فإن هذه القروض تشكل 73% من إجمالي حجم التمويل المخصص للمشروع والمقدر بـ1.1 مليار دولار.



ويشار إلى أن البنك صرف ضمن هذا المشروع 20 مليون دولار على شكل منحة في بداية الأمر، لكنه أصبح يصرف التمويل على شكل قروض، إذ صرف قروضا بقيمة 804 ملايين دولار، وبذلك يصبح مجموع ما صرفه البنك 824 مليون دولارا تشكل 75%، من إجمالي تمويل المشروع.



وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي يوفره مشروع الاستجابة لفيروس "كورونا" للتحويل النقدي الطارئ في الأردن حتى الآن، حوالي 432.22 ألف أسرة وهو ما يتجاوز عدد الأسر التي يستهدفها المشروع البالغ 400 ألفا، بحسب ما كشف البنك الدولي مؤخرا.



وقدر البنك الدولي في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع، عدد الأفراد الذين تتكون منهم هذه الأسر بحوالي 2.1 مليون فرد، تشكل الإناث 50% منهم، كما أن 18% من هذه الأسر التي تم توفير الدعم لها تعيلها النساء.



وأوضح التقرير، أن حوالي 109.327 فردا حصلوا على دعم الأجور من خلال هذا المشروع من أصل 110 آلاف شخص مستهدف، وتشكل النساء 47 % من إجمالي العدد.



وقام البنك بصرف نحو 323.97 مليون دولار من إجمالي حجم التمويل الذي خصصه البنك للمشروع العام 2020، والمقدر بـ 350 مليون دولار وهو ما تناهز نسبته 93% من إجمالي حجم التمويل المحدد لذلك العام، كما تم صرف حوالي 81% من حجم التمويل الذي خصص خلال العام 2021 والمتمثلة قيمته بـ290 مليون دولار، حيث تم صرف 236.24 مليون دولار منه.

