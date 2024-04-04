’إنتر إميرتس موتورز‘ تطرح MG3 الجديدة كلّياً خلال لقاء سحور فريد في الإمارات

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- Performance Communications) 3 أبريل 2024 – قامت شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ (IEM)، وكيل ’إم جي موتور‘ (MG Motor) الرسمي في الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق سيارة MG3 الجديدة كلّياً، لتنوّع بذلك أكثر مجموعة طرازات ’إم جي‘ التي تلقى شعبية متزايدة في مختلف أنحاء الدولة. وبعد لقاء سحور راقٍ وحصري نظّمته ’إنتر إميرتس موتورز‘، حظي الضيوف بفرصة تجربة السيارة بشكل مباشر والتعرّف عليها عن كثب.
وتتمتّع MG3 الجديدة كلّياً بتصميم ملفت، وتضم تقنيات حديثة متطوّرة وتوفر أداءً مبهراً، وهي تأتي مزوَّدة بمحرّك بنزين سعة 1.5 ليتر. ولقد أصحبت السيارة متوفرة لصالح العملاء في مختلف أسواق مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى لبنان والعراق، بدءً من شهر مارس 2024.
يبدأ سعر MG3 الجديدة من 41,429 درهماً إماراتياً (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، بينما يترافق الطراز الجديد أيضاً مع ضمان بارز من المصنِّع لمدّة 6 سنوات/200,000 كيلومتر. وتتميّز MG3 الجديدة، التي أصبحت الآن بجيلها الثالث، باحتوائها على العديد من الخصائص الجديدة والمبتكَرة مثل الكاميرا العاملة بنطاق 360 درجة والأنظمة المتقدِّمة لمساعَدة السائق، مما يساعد على تألّقها بالمظهر والمحتوى معاً على الطريق.
الجدير ذكره أن MG3 الجديدة تعيد تعريف تجربة سيارات الهاتشباك دون التضحية بالمظهر الجيد – بدءً من مقدِّمتها الديناميكية مروراً بهيكلها الجانبي الرياضي، وهي بالتالي تتمتّع بالرشاقة والأناقة على حد سواء. وتشتمل الخصائص الخارجية لهذا الطراز على أضواء أمامية جريئة مستوحاة من شكل اللبوة، وكذلك أضواء خلفية انسيابية ناعمة، الأمر الذي لا يعزّز فقط شكلها العصري، بل يضمن أيضاً تمتّعها بمستويات عالية من الرؤية والسلامة ضمن جميع الظروف التي تتم قيادتها فيها. أما في الداخل، فهناك قمرة قيادة متقدّمة من الناحية التقنية، وهي تتميّز بنمطها التصميمي المتطوّر وطريقة التجهيز القياسية وعجلة القيادة الرياضية، وهو ما يحقّق التوازن بين عناصر الراحة والأداء بطريقة سلسة للغاية.
تحوي سيارة ’إم جي‘ السيدان المدمَجة الجديدة كلّياً باقة من الخصائص التقنية الملائمة، بما فيها لوحة عدّادات افتراضية حجمها 7 بوصات، وكذلك شاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي حجم 10.25 بوصة تعمل باللمس، كما هناك قابلية الإقران مع تقنية Apple CarPlay وتقنية Android Auto لإتاحة الاتصال السلس. وفي ظل منح كل من الراحة والعملانية أولوية بارزة، جرى تصميم MG3 لتوفير مساحة داخلية رحبة تتيح مستوى مثالي من الرؤية، وتوجد 25 حجيرة تخزين تم التفكير بها بذكاء، وكذلك مساحة كافية في الصندوق لحمل الأمتعة.
من ناحية أخرى، توفر MG3 مجموعة واسعة من خصائص السلامة النشطة التي خضعت لاختبارات قاسية في ظروف مناخية قصوى، وبالتالي تضمن السيارة تمتّع جميع الركّاب براحة البال أثناء التواجد على الطريق. وحسب الطراز، فإن الأنظمة المتقدِّمة المتوفرة لمساعَدة السائق تشتمل على ميّزة التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة، وميّزة الكشف على النقطة العمياء وميّزة التحكّم التكيُّفي بالملاحة.
وفيما يتعلّق بالطاقة، فإن MG3 الجديدة تأتي مزوَّدة بمحرّك متطوّر من وقود البنزين يتصل بنظام نقل حركة نوع i-CVT أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو يولّد قوّة قدرها 109 أحصنة. ويتميّز الطراز الجديد بكونه اقتصادي جداً مع توفير عزم أقصى يبلغ 142 نيوتن-متر، بينما يتيح الاستمتاع بتجربة قيادة شيّقة مع سيطرة رشيقة وتوجيه مرن، وهذا من شأنه أن يعيد تعريف مفهوم متعة القيادة.
يُشار إلى أن MG3 تتوفر بثلاث فئات تجهيزات هي STD، COM وLUX لتلبية الخيارات المفضَّلة المختلفة. وتوافقاً مع ما تتميّز به ’إم جي‘ من سمعة هامّة تقوم على توفير القيمة العالية للمال، فإن طراز STD الأساسي يأتي مع خصائص بارزة مثل المرايا الكهربائية للأبواب، وأجهزة الاستشعار الخلفي للركن، وميّزة المساعَدة بصعود التلال وعجلة القيادة متعدّدة الوظائف. أما طراز COM فيُضفي لكل هذا عجلات سبيكية حجم 16 بوصة، وفتحات لتكييف الهواء في صف المقاعد الثاني، ومكبح ركن كهربائي وفتحة للسقف. من جهته، يُضيف طراز LUX الأعلى ضمن العائلة أجهزة الاستشعار الأمامية للركن، والكاميرا بنطاق 360 درجة، وميّزة التحكُّم التكيّفي بالملاحة، وعجلة القيادة المكسوّة بالجلد، وميّزة الدخول بدون مفتاح، وميّزة التنبيه عند الخروج عن المسار والمقاعد المكسوّة بخامة PVC.
حول هذا، قال محمد علي خلفان الظاهري، المدير العام لقسم التنفيذي في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م ‘: "يُسعدنا جداً طرح سيارة MG3 الجديدة كلّياً لصالح عملائنا، خصوصاً وإنها توفر جمعاً غير مسبوق من الأناقة والتقنية والأداء. وعبر خصائصها المتطوّرة وسعرها التنافسي، فإن MG3 تمثّل التزامنا المستمر بتوفير القيمة الاستثنائية ومتعة القيادة لعملائنا القيّمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها."
باستطاعة عملاء ’إنتر إميرتس موتورز‘ الاستفادة من خدمات الدعم التي لا تُضاهى خلال فترة ما بعد البيع في جميع مراكز خدمة الشركة الموجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع المنشأة الموجودة في دبي بمنطقة الخبيصي في ديرة، أما في أبوظبي فيقع مركز الخدمة في المصفّح، بينما تتميّز المنشأتان في كل من رأس الخيمة والفجيرة باتصالهما بصالتَي العرض. ولقد أصبحت سيارة MG3 متوفرة الآن في صالات عرض ’إنتر إميرتس موتورز‘ الست الموزَّعة في أبوظبي، العين، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة.
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