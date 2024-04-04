كيا تحقق فوزاً مزدوجاً في حفل جوائز نيوزويك أوتوز لأهم المركبات في العالم لعام 2024

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- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أبريل 2024 - حصدت كيا فوزاً مزدوجاً ضمن فئتين رئيسيتين في جوائز نيوزويك أوتوز Newsweek World’s Greatest Auto Disruptors Awards لهذا العام، حيث نالت كيا EV9 جائزة "البحث والتطوير المُختلِّف للعام" ومنح رئيس تصميم كيا العالمي، النائب التنفيذي كريم حبيب، جائزة "المصمم الأكثر إبداعا لهذا العام ".
تأتي هذه الإنجازات بعد النجاحات السابقة لمجموعة هيونداي موتورز، بما في ذلك الفوز في عام 2022 في فئتي "فريق البحث والتطوير للعام" و"محرك العام"، بالإضافة إلى التكريمات الفردية للرئيس التنفيذي للمجموعة التنفيذية أويسون تشونغ - الذي حصل على لقب "رؤية العام" وذلك في عام 2022، ومدير الإبداع الرئيسي لوك دونكرفولك، الذي نال جائزة "مصمم العام" في عام 2023.
وجرى الإعلان عن هذه الجوائز خلال فعالية اُقيمت في مقر مجلة نيوزويك في نيويورك، حيث تم تكريم أهم مركبات السيارات المُختلفة في العالم، وأولئك الذين يدفعون بالتغيير الجوهري والتحويلي من خلال نتائج قابلة للإعتماد في العالم الحقيقي.
ويتميز كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي، بصفته شخصية أساسية لعبت دوراً بارزاً في مسيرة نجاح كيا منذ وصوله في عام 2019، حيث يُعتبر القوة الدافعة وراء فلسفة تصميم كيا الحاصلة على الجوائز "اتحاد الأضداد". فلسفةٌ مستوحاة من التناقضات الموجودة في الطبيعة والإنسان، التي تنعكس على الطابع الخارجي والداخلي والألوان والمواد المستخدمة في جميع الطرازات الجديدة لكيا، وتبدو واضحة بصفة خاصة في التصميم الملفت للسيارة الكهربائية بالكامل EV9.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إعلان فوزه بالجائزة، قال كريم حبيب نائب الرئيس التنفيذي: "يُسعدني للغاية أن تُشكل كيا، عنصر دفع لحدود التصميم، وأعتقد أنه من الضروري أن يخطو المصممون بإتجاه اتخاذ مخاطر إبداعية بشكل مستمر".
وأضاف: "من المهم لنا أن يحافظ التصميم على الأصالة ويتوافق مع قيم علامتنا التجارية. في كيا، تعتبر الأفكار الابتكارية ميزة جوهرية، وهي ضرورية لتوفير منتجات وتجارب ذات مغزى ومعنى. نريد من علامتنا أن توفر حلول التنقل التي تتسم بالمسؤولية البيئية للجميع، ونريد منها أن تكون رمزاً للابتكار والحلول التقدمية".
الفائزة بالجائزة الثانية لكيا في هذا الحفل، كانت سيارة كيا EV9 التي حصلت على جائزة "البحث والتطوير المُختلِّف للعام"، وذلك تكريماً لخصائص كياEV9 المبتكرة في البحث والتطوير بما في ذلك هيكلها بقوة 800 فولت، وتقنية تحديث عبر الهواء [1] (OTA)، ومقاومة السحب الهوائي الذي يبلغ فقط 0.28 ،على الرغم من توفر ارتفاع الأرضية 7.8 بوصة وسعة المقاعد السبعة. كما تتميز بأسعار تبدأ بميزانية تناسب الجميع ومدى يقدره EPA بحوالي 304 ميلاً على نموذج Light Long Range RWD[2]، وتقدم سيارة كيا EV9 تقنية الجيل القادم والرفاهية والكفاءة لتلبية متطلبات المزيد من العملاء.
وقال هويون يانغ، الرئيس ورئيس قسم البحث والتطوير في كيا: "يتم توجيه البحث والتطوير في كيا من خلال أسلوبنا المُعتمد، لكنهما ليسا مقيدان به. في كيا، يتمتع فريق الهندسة بالحرية والتفويض والثقة لتسريع التطوير والاستمرار في ريادة التكنولوجيا الجديدة، وتقديم التعزيزات من خلال نمط أسرع من المعدل المتعارف عليه في القطاع. تم تصميم مركبة كيا EV9 لإعادة صياغة التوقعات المنتظرة ضمن فئتها، ولكن القدرة على تحمل التكلفة هي عامل حاسم في فئة الثلاثة صفوف الرئيسية، خاصة بالنسبة للعائلات المتنامية. أردنا لسيارة كيا EV9 أن تقدم الأفضل من كل شيء، دون زيادة التكاليف على المستهلك".
تعتبر كيا EV9 مركبة رئيسية لسوق شمال أمريكا، وقد اتبعت مؤخراً خطى كيا EV6 حيث فازت بجائزة مركبة الاستخدام لهذا العام في شمال أمريكا ™. نجاح هذا الطراز دفع أيضاً إلى توسعة مصنع تجميع كيا في ويست بوينت في جورجيا، والذي من المتوقع أن يتمكن ببدء تجميع السيارة الكهربائية ذات الصف الثلاثي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبذلك تصبح أول سيارة كيا كهربائية يجري تجميعها في الولايات المتحدة.
مستلماً الجائزة بالنيابة عن شركة كيا، قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا امريكا الشمالية وكيا امريكا: "إن التقدير من قبل محرري مجلة نيوزويك ذات أهمية خاصة بالنسبة لكيا، وهي التي تسعى لإحداث اختلاف في الوضع القائم من خلال منتجات مبتكرة تثري حياة مستخدميها. هذه الجوائز المزدوجة تظهر أن القيادة الرشيدة التي يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين تؤثر بشكل جاد وملموس على السيارات التي نبتكرها، وتحقق هدف كيا في أن تحتل ريادة حلول التنقل المستدام".
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