الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء

الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء
التاريخ
4/4/2024 1:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنذرت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 13 عمال، بالعودة إلى عملهم، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام.
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