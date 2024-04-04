بعدما دمر في تايوان.. زلزال قوي يضرب اليابان
التاريخ
4/4/2024 1:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6 درجات وقع قبالة سواحل مدينة فوكوشيما.
وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 40 كيلومترا من سطح البحر، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.
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