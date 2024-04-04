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بعدما دمر في تايوان.. زلزال قوي يضرب اليابان

4/4/2024 1:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6 درجات وقع قبالة سواحل مدينة فوكوشيما.


وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 40 كيلومترا من سطح البحر، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

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