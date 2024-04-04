مبيعات «متروبوليتان كابيتال» تسجل 3 مليارات بنمو 130 %

أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، تسجيلها نمواً كبيراً في عام 2023، حيث تضاعفت معاملات مبيعاتها لتصل إلى 3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 130 % مقارنة بالعام 2022 والذي سجل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم. وواصلت متروبوليتان كابيتال العقارية في الربع الأول من هذا العام، أداءها الرائع، حيث أغلقت مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 1.1 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 45 %.

وتأكيداً على مكانتها الرائدة في السوق، شهدت الشركة أيضاً زيادة حصتها السوقية إلى أكثر من 12 % في الربع الأول من هذا العام، بدون احتساب مناطق التملك الحر والمبيعات المؤسسية، مسجلةً ارتفاعاً من 10.5 % في العام الماضي.

وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: ((يمكن أن يعزى نمو أداء شركتنا إلى الطلب المتزايد على الفلل، وزيادة إطلاق المشاريع، وقاعدة المستثمرين المتنوعة. وقد رأينا الكثير من المطورين المستقلين الجدد يدخلون السوق ويقررون تنفيذ أول مشاريعهم في أبوظبي، حيث يتوفر الكثير من قطع الأراضي وبأسعار جذابة للغاية مقارنة بالمواقع المتميزة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة. ويعد تنوع التركيبة السكانية للمستثمرين في العاصمة مؤشراً قوياً على جاذبية السوق. ونحن نلمس اهتماماً متزايداً من مجموعة واسعة من الجنسيات)).