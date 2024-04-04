استثمارات البنوك في الإمارات تتجاوز 640 ملياراً خلال يناير بنمو 19 %

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، مضيفة حوالي 6 مليارات درهم إلى قاعدة استثماراتها.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023. نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 7 مليارات درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.247 تريليون درهم بنهاية يناير بداية العام 2024.

ووفق بيانات المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من إجمالي 822.7 مليار درهم إلى 825 مليار درهم. من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 422 مليار درهم مرتفعاً من 418 مليار درهم بنهاية 2023.

كشف المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.

وأوضح المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.8%، مقابل 967.8 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 230.5 مليار درهم.

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 109.4 مليارات درهم موزعة على 1.965 مليون شيك خلال يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.8% بالنسبة للقيمة وبارتفاع 7.7% بالنسبة للعدد مقارنة بشهر يناير 2023.