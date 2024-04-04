«أمازون» تشطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية

قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة ((أمازون دوت كوم)) شطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية، وتشمل العاملين في المبيعات والتسويق، وفريق تطوير التقنيات المستخدمة في المتاجر الحقيقية.

وقال متحدث باسم قطاع الحوسبة السحابية ((أمازون ويب سيرفيسز)) في بيان: حددنا مجالات قليلة مستهدفة في المؤسسة، نحتاج إلى تبسيط هيكلها لكي نواصل تركيز جهودنا على مجالاتنا الاستراتيجية التي نعتقد أننا سنحقق فيها أقصى تأثير، مضيفاً أن الشركة ستحاول إيجاد وظائف جديدة للمتضررين من خطة شطب الوظائف.

وأشارت وكالة ((بلومبرج)) للأنباء إلى تباطؤ وتيرة نمو مبيعات أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) أكبر شركة لخدمات الحوسبة السحابية وتأجير مساحات تخزين البيانات إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي بسبب تخفيضات الإنفاق في الشركات العميلة وتأجيل مشروعات تحديث التكنولوجيا.

تأتي موجات تسريح العمال الأخيرة بعد حوالي عام من تنفيذ أيه.دبليو.إس أكبر جولة لشطب الوظائف على الإطلاق في إطار خطة لخفض النفقات شهدت الاستغناء عن حوالي 27 ألف وظيفة في مجموعة امازون بعد موجة التوظيف القوية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت ازدهاراً استثنائياً لشركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. واستمرت عمليات شطب الوظائف بعد ذلك وشملت قطاع المساعد الشخصي الرقمي أليكسا وقطاعات الإنتاج الفني برايم فيديو والموسيقى ومبادرات الرعاية الصحية. كما تم شطب عدد من الوظائف في شركة تويتش للبث المباشر التابعة لأمازون.