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3.46 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

4/4/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.46 مليارات درهم تمت عبر 707 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 60 مبايعة لأراضٍ، و470 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة منخول بقيمة 181 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً بيع قطعة أرض في منطقة إنترناشيونال سيتي 2 و3 بقيمة 98 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 482 مليون درهم تمت عبر 119 معاملة، منها 19 رهناً لأراض، و77 رهناً لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 143 مليون درهم. كما شهد السوق تسجيل 16 هبة بقيمة 1.05 مليار درهم، أبرزها لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم.

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