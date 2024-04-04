مركز دبي للشركات العائلية يطلق دليلاً إرشادياً للحوكمة المؤسسية

طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.

ويندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية، حيث كان المركز قد أطلق العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات.

وفي تصريح له، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تعد الشركات العائلية جزءاً أساسياً من اقتصادنا، فهي تسهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة)).

وتابع قائلاً: ((إن المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال، لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقّق أهداف أجندة دبي الاقتصادية ((D33)) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة)).

ويعد الدليل الإرشادي الجديد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات مفيدة وعملية لدعم أعمال الشركات العائلية، حيث يوضح فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية، ومنها مجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.

توقعات

وتمثل الشركات العائلية نحو 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتسهم بنحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5 % في الثروات الجديدة، يتوقع ((تقرير الثروات العالمية 2023)) الصادر عن مجموعة ((بوسطن كونسلتينج جروب)) أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسّع كبير في قطاع الشركات العائلية. ويعدّ دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة، ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.