آخر مستجدات الحالة الجوية في المملكة

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 28 درجة مئوية أما في الأغوار الجنوبية والعقبة تصل 36 درجة مئوية . وأضافت أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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