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آخر مستجدات الحالة الجوية في المملكة

4/4/2024 12:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 28 درجة مئوية أما في الأغوار الجنوبية والعقبة تصل 36 درجة مئوية .
وأضافت أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


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