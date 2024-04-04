أوستن أعرب لغالانت عن غضبه لمقتل عمال الإغاثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة.
وقال البنتاغون في بيان إن أوستن حث غالانت خلال الاتصال على إجراء تحقيق شفاف وسريع في مقتل عمال الإغاثة ومشاركة نتائجه علنيا.
وأضاف البيان أن "أوستن أعرب لغالانت عن غضبه إزاء مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي بغزة".
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