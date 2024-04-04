أوستن أعرب لغالانت عن غضبه لمقتل عمال الإغاثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة.



وقال البنتاغون في بيان إن أوستن حث غالانت خلال الاتصال على إجراء تحقيق شفاف وسريع في مقتل عمال الإغاثة ومشاركة نتائجه علنيا.



وأضاف البيان أن "أوستن أعرب لغالانت عن غضبه إزاء مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي بغزة".

