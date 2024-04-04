الاحتلال يواصل تجريف البنية التحتية في جنين
التاريخ
4/4/2024 12:06:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة جنين.
ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة بشظايا رصاص حي خلال اقتحام الاحتلال بمدينة جنين.
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