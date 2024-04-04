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الاحتلال يواصل تجريف البنية التحتية في جنين

4/4/2024 12:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة جنين.


ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة بشظايا رصاص حي خلال اقتحام الاحتلال بمدينة جنين.


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