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لأول مرة منذ 10 أيام .. إطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

4/4/2024 12:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة الأربعاء نحو مدينة سديروت والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أيام.


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت لأول مرة منذ 10 أيام.


وقالت الصحيفة إن صواريخ من غزة استهدفت مستوطنة كيسوفيم، وأضافت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الاستهدافات المذكورة، بحسب الصحيفة العبرية.


وتبنت سرايا القدس إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وقالت في منشور "قصفنا كيسوفيم برشقة صاروخية"، قبل أن تضيف في منشور آخر "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".


وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ في أرض زراعية شمال خان يونس، وقال إنه عثر على وسائل قتالية في المنطقة.


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