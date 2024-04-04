8 شهداء في قصف على رفح جنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر إن 7 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.



كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا.