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الهلال الأحمر الكويتي يبدأ المرحلة الثانية من توزيع الآف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 4 (كونا) -- بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء المرحلة الثانية لمساعدة النازحين الفلسطينيين بتوزيع الاف الطرود الغذائية عبر مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات" في فلسطين.
وقال المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) إنه جرى البدء في توزيع الآف الطرود الغذائية علي النازحين الفلسطينيين التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي كمساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني وسيستمر التوزيع حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأضاف العطاونة أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع الوجبات الساخنة على النازحين الفلسطينيين إضافة إلي توزيعها علي الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات لسد حاجتها ولتعزيز صمودها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد بدأت المرحلة الأولي نهاية مارس الماضي وتضمنت توزيع 60 ألف وجبة ساخنة على النازحين. (النهاية)

وا ب / ه س ص



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