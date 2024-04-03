فرنسا تدعو روسيا الى وقف كل اشكال الاستغلال ضد أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 4 (كونا) -- دعت فرنسا اليوم الاربعاء روسيا الى وقف كل اشكال "الاستغلال" ضد اوكرانيا في أعقاب هجوم موسكو.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بنظيره الروسي سيرغي شويغو.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان انه في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالقرب من موسكو في 22 مارس الماضي جدد الوزير إدانة فرنسا الشديدة وتضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.
واكدت فرنسا انه "ليس لديها معلومات تثبت وجود صلة بين هذا الهجوم وأوكرانيا" داعية روسيا إلى وقف كل اشكال "الاستغلال".
واشار الوزير ليكورنو إلى استعداد بلاده كما فعلت دائما في مواجهة الإرهاب لزيادة التبادلات بهدف مكافحة هذا التهديد بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
كما دان خلال الاتصال الهاتفي "ودون تحفظ" ما وصفه ب"الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا" مذكرا بأن فرنسا "ستواصل دعم أوكرانيا بالقدر اللازم للمكافحة من أجل الحرية والسيادة بإلاضافة الى إحلال السلام والأمن في المنطقة الأوروبية. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN03042024000071011013ID1108057027
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