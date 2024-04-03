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فرنسا تدعو روسيا الى وقف كل اشكال الاستغلال ضد أوكرانيا

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 4 (كونا) -- دعت فرنسا اليوم الاربعاء روسيا الى وقف كل اشكال "الاستغلال" ضد اوكرانيا في أعقاب هجوم موسكو.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بنظيره الروسي سيرغي شويغو.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان انه في أعقاب الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالقرب من موسكو في 22 مارس الماضي جدد الوزير إدانة فرنسا الشديدة وتضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.
واكدت فرنسا انه "ليس لديها معلومات تثبت وجود صلة بين هذا الهجوم وأوكرانيا" داعية روسيا إلى وقف كل اشكال "الاستغلال".
واشار الوزير ليكورنو إلى استعداد بلاده كما فعلت دائما في مواجهة الإرهاب لزيادة التبادلات بهدف مكافحة هذا التهديد بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
كما دان خلال الاتصال الهاتفي "ودون تحفظ" ما وصفه ب"الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا" مذكرا بأن فرنسا "ستواصل دعم أوكرانيا بالقدر اللازم للمكافحة من أجل الحرية والسيادة بإلاضافة الى إحلال السلام والأمن في المنطقة الأوروبية. (النهاية)

م ع / ر ج



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