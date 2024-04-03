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الحكومة اليمنية تدين هجوما حوثيا على مواقع قواتها جنوبي البلاد

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 3 – 4 (كونا) –- دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأربعاء بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهة (كرش) بمحافظة (لحج) جنوبي اليمن.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن القوات الحكومية تصدت لهجوم حوثي على مواقعها وكبدت عناصر الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واجبرتها على التراجع.
وأشار إلى أن "استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وعمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف جبهات القتال يؤكد استثمارها للتعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع (غزة) ومسرحياتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن لحشد المقاتلين وجمع الاموال وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد وقتل اليمنيين وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان".
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بإدانة هذا التصعيد والشروع بتصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
كما شدد على ضرورة تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل لعناصرها مع غطاء ناري كثيف استمر ساعات باتجاه موقع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في ائتلاف الحكومة الشرعية فجر الأربعاء ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجانبين بينهم 6 قتلى من قوات المجلس الانتقالي فيما أجبرت المجاميع الحوثية على التراجع. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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