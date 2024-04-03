الحكومة اليمنية تدين هجوما حوثيا على مواقع قواتها جنوبي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 3 – 4 (كونا) –- دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأربعاء بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهة (كرش) بمحافظة (لحج) جنوبي اليمن.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن القوات الحكومية تصدت لهجوم حوثي على مواقعها وكبدت عناصر الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واجبرتها على التراجع.
وأشار إلى أن "استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وعمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف جبهات القتال يؤكد استثمارها للتعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع (غزة) ومسرحياتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن لحشد المقاتلين وجمع الاموال وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد وقتل اليمنيين وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان".
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بإدانة هذا التصعيد والشروع بتصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
كما شدد على ضرورة تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل لعناصرها مع غطاء ناري كثيف استمر ساعات باتجاه موقع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في ائتلاف الحكومة الشرعية فجر الأربعاء ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجانبين بينهم 6 قتلى من قوات المجلس الانتقالي فيما أجبرت المجاميع الحوثية على التراجع. (النهاية)
س ن ص / ر ج
MENAFN03042024000071011013ID1108057026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.