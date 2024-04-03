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ارسنال يتجاوز لوتون تاون بهدفين ويصعد مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 4 (كونا) -- صعد (أرسنال) مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (لوتون تاون) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة ال31 التي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
وتقدم اصحاب الارض بالنتيجة في الدقيقة 24 عبر المهاجم النرويجي مارتن اوديغارد في حين تسبب المدافع الياباني هاشيوكا دايكي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 44 بعدما ارسل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه.
بدوره فاز (مانشستر سيتي) بمباراته على ضيفه (استون فيلا) بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.
وسمح الفوز لأرسنال باعتلاء الصدارة مؤقتا برصيد 68 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن (ليفربول) الذي سيخوض لقاء هذه الجولة غدا الخميس امام ضيفه (شيفيلد يونايتد) متذيل ترتيب الدوري.
من جهته يحتل (سيتي) المركز الثالث بفارق الاهداف عن (ليفربول) كما احتفظ (استون فيلا) بمركزه الرابع بمجموع 59 نقطة في حين تجمد رصيد (لوتون تاون) عند 22 نقطة في المركز ال18. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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