ارسنال يتجاوز لوتون تاون بهدفين ويصعد مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 4 (كونا) -- صعد (أرسنال) مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (لوتون تاون) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة ال31 التي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
وتقدم اصحاب الارض بالنتيجة في الدقيقة 24 عبر المهاجم النرويجي مارتن اوديغارد في حين تسبب المدافع الياباني هاشيوكا دايكي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 44 بعدما ارسل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه.
بدوره فاز (مانشستر سيتي) بمباراته على ضيفه (استون فيلا) بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.
وسمح الفوز لأرسنال باعتلاء الصدارة مؤقتا برصيد 68 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن (ليفربول) الذي سيخوض لقاء هذه الجولة غدا الخميس امام ضيفه (شيفيلد يونايتد) متذيل ترتيب الدوري.
من جهته يحتل (سيتي) المركز الثالث بفارق الاهداف عن (ليفربول) كما احتفظ (استون فيلا) بمركزه الرابع بمجموع 59 نقطة في حين تجمد رصيد (لوتون تاون) عند 22 نقطة في المركز ال18. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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