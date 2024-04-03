واشنطن تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة لتايوان بعد تعرضها لأعنف زلزال منذ 25 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها على استعداد لتقديم المساعدة الى تايوان غداة تعرضها لأعنف زلزال منذ 25 عاما تسبب بمقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة المئات كما أحدث دمارا هائلا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "نعرب عن أعمق تعازينا بوفاة تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 900 آخرين" في زلزال تايوان ونحن على استعداد لدعم شعب تايوان في هذا الوقت العصيب".
واشار ميلر إلى أن "موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المنطقة وهنا في واشنطن يعملون على راقبة التحذيرات من الزلزال والتسونامي عن كثب وسيظلون على اتصال وثيق مع المعهد الأمريكي في تايوان وهم على استعداد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".
وفي السياق ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان أن واشنطن تراقب التقارير "حول تأثير الزلزال على تايوان" كما تواصل "مراقبة تأثيره المحتمل على اليابان".
وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان أمس الثلاثاء إن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق يبلغ حوالي 5ر15 كيلومتر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.
وتسبب الزلزال في إصدار تحذيرات من احتمال وقوع أمواج مد (تسونامي) في جنوب اليابان والفلبين.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة التايوانية (تايبيه) على بعد نحو 170 كيلومترا شمال (هوالين) وهو يعد الأقوى في تايوان منذ الزلزال المأساوي الذي وقع عام 1999 وبلغت قوته 3ر7 درجة وتسبب بمقتل أكثر من ألفي شخص. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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