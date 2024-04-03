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واشنطن تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة لتايوان بعد تعرضها لأعنف زلزال منذ 25 عاما

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها على استعداد لتقديم المساعدة الى تايوان غداة تعرضها لأعنف زلزال منذ 25 عاما تسبب بمقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة المئات كما أحدث دمارا هائلا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "نعرب عن أعمق تعازينا بوفاة تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 900 آخرين" في زلزال تايوان ونحن على استعداد لدعم شعب تايوان في هذا الوقت العصيب".
واشار ميلر إلى أن "موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المنطقة وهنا في واشنطن يعملون على راقبة التحذيرات من الزلزال والتسونامي عن كثب وسيظلون على اتصال وثيق مع المعهد الأمريكي في تايوان وهم على استعداد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".
وفي السياق ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان أن واشنطن تراقب التقارير "حول تأثير الزلزال على تايوان" كما تواصل "مراقبة تأثيره المحتمل على اليابان".
وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان أمس الثلاثاء إن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق يبلغ حوالي 5ر15 كيلومتر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.
وتسبب الزلزال في إصدار تحذيرات من احتمال وقوع أمواج مد (تسونامي) في جنوب اليابان والفلبين.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة التايوانية (تايبيه) على بعد نحو 170 كيلومترا شمال (هوالين) وهو يعد الأقوى في تايوان منذ الزلزال المأساوي الذي وقع عام 1999 وبلغت قوته 3ر7 درجة وتسبب بمقتل أكثر من ألفي شخص. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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