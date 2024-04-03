الرئيسان الجزائري والفلسطيني يبحثان مساعي إنهاء العدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 4 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى مساعي الجزائر من أجل إنهاء العدوان بصفته الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وشعبا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير".
وأوضح البيان أن "تبون أكد على ثبات مواقف بلاده ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحق وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية".
وأشار إلى أن "الرئيسين اتفقا على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير الخارجية إلى الجزائر بعد عيد الفطر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية". (النهاية)
م ر / ر ج
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