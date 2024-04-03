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الرئيسان الجزائري والفلسطيني يبحثان مساعي إنهاء العدوان على قطاع غزة

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 4 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى مساعي الجزائر من أجل إنهاء العدوان بصفته الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وشعبا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير".
وأوضح البيان أن "تبون أكد على ثبات مواقف بلاده ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إحقاق الحق وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية".
وأشار إلى أن "الرئيسين اتفقا على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير الخارجية إلى الجزائر بعد عيد الفطر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية". (النهاية)

م ر / ر ج



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