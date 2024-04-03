وكيل الشؤون يدعو إلى المشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد الذايدي
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري اليوم الاربعاء الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات وكافة الجهات والافراد للمشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) التي تجسد قيم الخير والعطاء.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا ما جبل عليه أهل الكويت من فزعة لمساعدة المحتاجين وتفريج كربة الاسر الكويتية في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك.
واضاف انه يتم التنسيق مع العديد من الجهات بشأن حملة (فزعتكم فرحة لهم) وسيتم توجيه الحصيلة النهائية للتبرعات لصالح سداد ديون الغارمين (الذين عليهم ديون أو غرامات) وذلك فق القواعد المقررة متوقعا أن تتجاوز الحصيلة النهائية للحملة 10 ملايين دينار كويتي. (النهاية)
م ذ / ر ج
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