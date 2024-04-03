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وكيل الشؤون يدعو إلى المشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد الذايدي
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري اليوم الاربعاء الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات وكافة الجهات والافراد للمشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) التي تجسد قيم الخير والعطاء.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا ما جبل عليه أهل الكويت من فزعة لمساعدة المحتاجين وتفريج كربة الاسر الكويتية في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك.
واضاف انه يتم التنسيق مع العديد من الجهات بشأن حملة (فزعتكم فرحة لهم) وسيتم توجيه الحصيلة النهائية للتبرعات لصالح سداد ديون الغارمين (الذين عليهم ديون أو غرامات) وذلك فق القواعد المقررة متوقعا أن تتجاوز الحصيلة النهائية للحملة 10 ملايين دينار كويتي. (النهاية)

م ذ / ر ج



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