أوروبا تدعو إيران إلى ضبط النفس إثر قصف قنصليتها بدمشق من قبل الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 3 – 4 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم الاربعاء إيران إلى "ضبط النفس" إثر تعرض قنصليتها للقصف في العاصمة السورية دمشق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأشار بوريل خلال هذا الاتصال إلى إدانة القصف الإسرائيلي من قبل أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مضيفا "نحن أيضا نرى أن الإجراء الإسرائيلي الأخير يتناقض مع إزالة التوتر في المنطقة".
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة قال بوريل "للأسف أن جهودنا لوقف الحرب في غزة لم تكن ناجحة حتى الآن لكننا سنواصل جهودنا بهذا الخصوص".
من جانبه قال عبداللهيان إن "المسؤولين الأوروبيين يدعون دائما طهران إلى ضبط النفس في حين قام الكيان الإسرائيلي المحتل خلافا للقوانين والأعراف الدولية بالاعتداء على مكان دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة".
وأشار الوزير الايراني إلى استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة قائلا "إذا لم تكن لدى أمريكا إرادة جادة للسيطرة ووقف دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي فإنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن توسيع نطاق التوتر في المنطقة".
وأعلنت سوريا يوم الاثنين الماضي عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)
م و / ر ج
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