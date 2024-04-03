Thursday, 04 April 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوروبا تدعو إيران إلى ضبط النفس إثر قصف قنصليتها بدمشق من قبل الاحتلال الإسرائيلي

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 3 – 4 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم الاربعاء إيران إلى "ضبط النفس" إثر تعرض قنصليتها للقصف في العاصمة السورية دمشق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأشار بوريل خلال هذا الاتصال إلى إدانة القصف الإسرائيلي من قبل أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مضيفا "نحن أيضا نرى أن الإجراء الإسرائيلي الأخير يتناقض مع إزالة التوتر في المنطقة".
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة قال بوريل "للأسف أن جهودنا لوقف الحرب في غزة لم تكن ناجحة حتى الآن لكننا سنواصل جهودنا بهذا الخصوص".
من جانبه قال عبداللهيان إن "المسؤولين الأوروبيين يدعون دائما طهران إلى ضبط النفس في حين قام الكيان الإسرائيلي المحتل خلافا للقوانين والأعراف الدولية بالاعتداء على مكان دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة".
وأشار الوزير الايراني إلى استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة قائلا "إذا لم تكن لدى أمريكا إرادة جادة للسيطرة ووقف دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي فإنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن توسيع نطاق التوتر في المنطقة".
وأعلنت سوريا يوم الاثنين الماضي عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

م و / ر ج



MENAFN03042024000071011013ID1108057021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث