ثلاثة قتلى إثر هجوم مسلح على مقار عسكرية جنوبي إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 3 – 4 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة عسكريين إثر تصديهم لهجوم شنته جماعة مسلحة "إرهابية" على عدة مقار عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود الباكستانية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن المساعد الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي القول إن "الأوضاع الأمنية في المحافظة حاليا تحت السيطرة" مشيرا في الوقت نفسه إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة المهاجمة.
وأضاف المسؤول الأمني الإيراني أن "جماعة (جيش العدل) تبنت العملية".
وكانت إيران قد نفذت أواسط شهر يناير الماضي ضربات جوية في مقاطعة (بلوشستان) داخل الأراضي الباكستانية استهخدفت التنظيم المذكور الذي تقول ايران إنه مسؤول عن تنفيذ عدة هجمات داخل أراضيها. (النهاية)
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