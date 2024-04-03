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ثلاثة قتلى إثر هجوم مسلح على مقار عسكرية جنوبي إيران

4/3/2024 11:31:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 3 – 4 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة عسكريين إثر تصديهم لهجوم شنته جماعة مسلحة "إرهابية" على عدة مقار عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود الباكستانية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن المساعد الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي القول إن "الأوضاع الأمنية في المحافظة حاليا تحت السيطرة" مشيرا في الوقت نفسه إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة المهاجمة.
وأضاف المسؤول الأمني الإيراني أن "جماعة (جيش العدل) تبنت العملية".
وكانت إيران قد نفذت أواسط شهر يناير الماضي ضربات جوية في مقاطعة (بلوشستان) داخل الأراضي الباكستانية استهخدفت التنظيم المذكور الذي تقول ايران إنه مسؤول عن تنفيذ عدة هجمات داخل أراضيها. (النهاية)

م و / ر ج



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