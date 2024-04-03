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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

4/3/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند يعلن جهوزية مختلف قطاعات الوزارة المعنية لانتخابات مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى غدا الخميس من خلال توفير 123 عيادة طبية و922 من الكوادر الصحية و25 سيارة اسعاف.

طوكيو - السلطات في تايوان تعلن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 736 آخرين في زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزيرة فيما وصفت الهزة بأنها الأشد منذ 25 عاما.

طوكيو - كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى مزودا برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت وتشير الى أن جميع الصواريخ التي طورتها تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بقدرات نووية.

طهران – السلطات الأمنية الإيرانية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين إثر تصديهم لهجوم شنته جماعة مسلحة "إرهابية" على عدة مقار عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود الباكستانية.

نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 13 متمردا من الماويين في مواجهة مع القوات الهندية بمحافظة بيجابور في ولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.

مدريد - قوات الأمن الاسبانية تعتقل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيالس في مطار مدريد الدولي بتهمة تورطه في عقود غير قانونية عندما كان رئيسا للاتحاد. (النهاية) ر ج

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