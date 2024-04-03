موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند يعلن جهوزية مختلف قطاعات الوزارة المعنية لانتخابات مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى غدا الخميس من خلال توفير 123 عيادة طبية و922 من الكوادر الصحية و25 سيارة اسعاف.
طوكيو - السلطات في تايوان تعلن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 736 آخرين في زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزيرة فيما وصفت الهزة بأنها الأشد منذ 25 عاما.
طوكيو - كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى مزودا برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت وتشير الى أن جميع الصواريخ التي طورتها تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بقدرات نووية.
طهران – السلطات الأمنية الإيرانية تعلن مقتل ثلاثة عسكريين إثر تصديهم لهجوم شنته جماعة مسلحة "إرهابية" على عدة مقار عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود الباكستانية.
نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 13 متمردا من الماويين في مواجهة مع القوات الهندية بمحافظة بيجابور في ولاية (تشاتيسجاره) وسط الهند.
مدريد - قوات الأمن الاسبانية تعتقل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيالس في مطار مدريد الدولي بتهمة تورطه في عقود غير قانونية عندما كان رئيسا للاتحاد. (النهاية) ر ج
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