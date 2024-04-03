Thursday, 04 April 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولادات جديدة للوعول الجبلية في متنزه الشكران بالباحة

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد منتزه الشكران الوطني في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة, أولى ولادات في الطبيعة لوعول جبلية من القطعان, التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المنتزه، وذلك بعد مرور أقل من شهر على عملية الإطلاق التي أجراها المركز في شهر شعبان الماضي عبر عملية إطلاق تضمنت 7 وعول جبلية في حينها.
وجاءت ولادة الوعول في ظروف طبيعية في المنتزه، وبحالة صحية جيدة وسط متابعة ميدانية من قبل المختصين في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع منسوبي المتنزه، وينتظر أن تتوالى مزيد من حالات الولادة في ظل توفر البيئة الملائمة لتلك الكائنات.
وتعد الولادات في البيئات الطبيعية مؤشر نجاح لبرامج الإكثار وإعادة التوطين، وثمرة لجهود استعادة النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة, كما ترفع هذه الولادات جاذبية المتنزهات وترفع مستوى الوعي البيئي لزوارها.
وكان المركز قد أجرى دراسة عن التنوع الأحيائي بالمنتزه في وضعه الحالي والمستقبلي، ليتبين أهمية إطلاق هذه الأنواع لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيزه في بيئة المتنزه والمناطق المحيطة، وهو الأمر الذي يعزز من واقع السياحة البيئية في المملكة ويخلق المزيد من الروافد الاقتصادية التي ستعود بالنفع على المجتمع المحلي، مع حرص المركز في الوقت نفسه على الشراكة المجتمعية مع الأهالي والمهتمين.
ويمتلك المركز حاليًا مراكز إكثار تعد في طليعة مثيلاتها العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، وينفذ أبحاثًا تتعلق بظروف عيشها، كما يتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.

MENAFN03042024000089011017ID1108056988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث