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إتاحة خدمة تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي عبر بوابة "نما" الإلكترونية ، وفقًا لشروط وضوابط المزارعين والمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعية.
وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تستهدف المزارعين والمستثمرين والجمعيات الزراعية (قطاع الأعمال والأفراد)، مؤكدةً أهمية تحقيق طالبي الخدمة للضوابط والاشتراطات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، مع ضرورة وجود سجل زراعي مطور وترخيص مشاريع متخصصة.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة لمدة سنتين وفقًا لعدد من الضوابط، يأتي خطوة إستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية؛ وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، تحقيقًا للأمن الغذائي.

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