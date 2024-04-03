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خدمات يومية لاحتياجات سكان المدن

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة الجديدة لتطبيق ((بلدي))، والتي توفر تجربة رقمية متطورة تجمع بين الخدمات البلدية للأنشطة التجارية والخدمات اليومية التي يحتاجها سكان المدن، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.
ويعكس تطبيق ((بلدي)) بتحديثاته الجديدة توجهات الوزارة وجهودها المستمرة في تعزيز عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية، وتفعيل الابتكار في تقديم الخدمات البلدية، لرفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حضري متطور ومستدام.
خريطة تفاعلية
يُعد ((بلدي)) منصة رقمية متكاملة تضم كافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية أو الحياة اليومية ونشاطاتها المختلفة، كما يوفر تحديثات يومية عن المستجدات في الأحياء والطرق، وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتوافرة في التطبيق عبر واجهة مستخدم سهلة وميسرة.
ودشن التطبيق لأول مرة -بشكل تجريبي- خريطة تفاعلية لسكان المدن تساعدهم في العثور على أفضل الطرق والمسارات، كما يقدم ((بلدي)) مجموعة من الخدمات النوعية كالتحديثات والتنبيهات المرورية والبلدية وأعمال الطرق والفعاليات، بالإضافة إلى الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.
ويُتيح تطبيق ((بلدي)) مشاركة سكان المدينة في عمليات تحسين وتطوير الأماكن العامة، من خلال إبداء مرئياتهم لتطوير المشهد الحضري، وتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية، كما يستمر التطبيق في تسهيل معاملات المستخدمين على المستوى التجاري، بما في ذلك إصدار الرخص وطلب الخدمات البلدية بكل يُسر وسهولة.

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