تعاون للتوعية بسلامة الغذاء

(MENAFN
- Al Watan) استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض، عددًا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتخصصية في المملكة، بحضور رؤساء وأمناء مجالس إدارات الجمعيات، بهدف مد جسور التواصل لرفع الوعي بسلامة الغذاء والتغذية الصحية وحصر أوجه التعاون الممكنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام الجضعي، أهمية دور المؤسسات والجمعيات والجهات غير الربحية، وضرورة التعاون والتكامل معها للإسهام في تعزيز صحة الإنسان وتقليل عبء الأمراض المزمنة للحد من الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وقال: ((نسعى جميعًا لمجتمع حيوي يتمتع بمنظومة صحية متكاملة تنعكس إيجابًا على صحة جميع أطيافه، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030)).
وأشار إلى أن رسالة ((الهيئة)) تقوم على حماية المجتمع من خلال التشريعات والمنظومة الرقابية الفعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف، وانطلاقًا من حرصها على حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سعت ((الهيئة)) إلى الحد من الأمراض المزمنة والمنقولة بالغذاء وتجاوزها.
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