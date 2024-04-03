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تعاون للتوعية بسلامة الغذاء

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض، عددًا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتخصصية في المملكة، بحضور رؤساء وأمناء مجالس إدارات الجمعيات، بهدف مد جسور التواصل لرفع الوعي بسلامة الغذاء والتغذية الصحية وحصر أوجه التعاون الممكنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام الجضعي، أهمية دور المؤسسات والجمعيات والجهات غير الربحية، وضرورة التعاون والتكامل معها للإسهام في تعزيز صحة الإنسان وتقليل عبء الأمراض المزمنة للحد من الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وقال: ((نسعى جميعًا لمجتمع حيوي يتمتع بمنظومة صحية متكاملة تنعكس إيجابًا على صحة جميع أطيافه، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030)).
وأشار إلى أن رسالة ((الهيئة)) تقوم على حماية المجتمع من خلال التشريعات والمنظومة الرقابية الفعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف، وانطلاقًا من حرصها على حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سعت ((الهيئة)) إلى الحد من الأمراض المزمنة والمنقولة بالغذاء وتجاوزها.

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