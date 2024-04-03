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مارس الأخضر.. خارطة طريق لمبادرة وطنية رائدة

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) في 19 مارس الماضي، حدد مجلس الوزراء يوم الـ27 من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة ((السعودية الخضراء))، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 27 مارس 2021.
وفي إطار هذه المبادرة، أعلنت المملكة في 9 أكتوبر 2023 خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكل التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل عبر جهود التشجير.
خطة إستراتيجية
تتضمن الخارطة خطة إستراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية. كما ستشمل المدن والطرق السريعة والمساحات الخضراء؛ لضمان إسهام الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية.
ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية، وتحسين جودة الهواء. وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعا في المناطق الحضرية حول العالم، وترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
تحديات بيئية
تعدّ مبادرة ((السعودية الخضراء)) واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم، وتعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات إلى ما دون المعدلات العالمية. وكان الهدف الأول الذي تم إعلانه لزراعة 10 مليارات شجرة معادلة استصلاح 40 مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة 1% من هدف التشجير العالمي، و20% من هدف زراعة 50 مليار شجرة الذي حددته مبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر)).
ولا تمثّل خارطة الطريق بداية جهود التشجير في المملكة، إذ شهدت الفترة بين 2017 و2023 زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
ظروف بيئية
استندت خارطة الطريق إلى دراسة جدوى علمية إستراتيجية تفصيلية، استمرت عامين، وجرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء، محليا ودوليا، في تخصصات متعددة.
كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي، وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من 1.150 مسحا ميدانيا في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار استنادا إلى الظروف البيئية المختلفة، بما في ذلك التربة والمياه ودرجات الحرارة والرياح والارتفاع عن مستوى سطح البحر. كما تضمنت الدراسة تقييما شاملا للقطاعات ذات الصلة بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.
نهج شامل
ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين: المرحلة الأولى تمتدّ من 2024 حتى 2030، وتَتَّبِع نهجا قائما على الطبيعة لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في 2030، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من 2.000 من الأنواع النباتية التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من 600 مليون شجرة بحلول 2030، أي ما يعادل استصلاح 3.8 ملايين هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي إحدى أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة 10 مليارات شجرة.
مستقبل مستدام
تحمل مبادرة ((السعودية الخضراء)) في مستهدفاتها تأكيدا لدور المملكة الريادي، وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي، لبناء مستقبل أفضل، وتحسين مستوى جودة الحياة.
ومنذ إطلاق ((رؤية المملكة 2030)) في 2016، بذلت المملكة جهودا فعالة لحماية البيئة، وتقليل آثار التغير المناخي، إذ تجمع ((السعودية الخضراء)) بين حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة، لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة ترمي إلى بناء مستقبل مستدام للجميع من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير مساحات من المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.
الطاقة المتجددة
في جانب الطاقة، يُعد خفض انبعاثات الكربون أمرا بالغ الأهمية لإبطاء آثار التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي، لذلك تبذل المملكة جهودا حثيثة في تعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة ((السعودية الخضراء)) من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهام العالمي من خلال توفير 50% من إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030، وإزالة نحو 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة، ورفع نسبة تحويل النفايات على المرادم إلى 94%، وتزويد المباني والصناعات المختلفة ووسائل النقل بالطاقة اللازمة بكفاءة وفعالية التقدم والإنجاز من خلال مشاريع الطاقة المتجددة الحالية التي ستنتج طاقة كافية لتزويد 600 ألف منزل بالكهرباء، مما يعني تخفيض غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 7 ملايين طن سنويا. كما سيتم استثمار 7 مليارات دولار سنويا في الحلول التي تسهم في تخفيض نسبة انبعاث الكربون من قِبل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ (OGCI)، التي تعد ((أرامكو)) السعودية عضوا مؤسسا لها، وسيتم تخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة، وتقليل استهلاكها وهدرها.
وفي إطار الخطة الإستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية، سيصل طول السكك الحديدية إلى 9.900 كم، مما سيسهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات.
وسيحظى الجانب البيئي بزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، لتحويل الصحراء إلى أرض خضراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، التي تعد بمنزلة حجر الأساس لـ((السعودية الخضراء))، حيث يسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وتدرك المملكة، بصفتها منتجا عالميا رائدا للنفط، تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، حيث تسعى إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ في وقت أصبح فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، بينما ستدعم مبادرة ((السعودية الخضراء)) جهود المملكة لتصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
مستهدفات عالمية
في 27 مارس 2021، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مبادرتي ((السعودية الخضراء)) و((الشرق الأوسط الأخضر))، اللتين سيجرى إطلاقهما، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وقال ولي العهد: ((بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط، ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، ومثل ما تمثّل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل على قيادة الحقبة الخضراء المقبلة)).
وأضاف ولي العهد: ((المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة). كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، لذا سنعمل من خلال مبادرة ((السعودية الخضراء)) على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية)).
التقنيات الهيدروكربونية
بيّن ولي العهد أن ((السعودية الخضراء)) تتضمن عددا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود المقبلة، بما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يعني زيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا، تمثّل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.
واستطرد: ((مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول 2030، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات إلى المرادم إلى 94%)).
وأوضح ولي العهد أنه بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به، فإن المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم. وانطلاقا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر)) مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينا أن البرنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع). ولفت إلى أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يمثل 5% من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، ويحقق تخفيضا بـ2.5% من معدلات الكربون العالمية.
جودة الحياة
لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا تتجاوز اليوم 7%، وأن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط بالمنطقة ليست ذات كفاءة، لذلك ستعمل المملكة العربية السعودية مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات، مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، مضيفا أن هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضا في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية.
وأوضح أن هاتين المبادرتين تأتيان تعزيزا للجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، نظير رغبة المملكة الجادّة في مواجهة ما عانته من تحديات بيئية، تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر. كما تعد المبادرتان جزءا من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، حيث أعادت هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وأسست القوات الخاصة للأمن البيئي في 2019، ورفعت نسبة تغطية المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد على 14%، وزادت من الغطاء النباتي في المملكة 40% خلال السنوات الأربع الماضية. كما تمكنت المملكة من الوصول لأفضل مستوى انبعاثات كربونية للدول المنتجة للنفط، وغيرها من المبادرات التي بدأت على أرض الواقع، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.
مجرد البداية
نوه ولي العهد إلى أن هاتين المبادرتين تأتيان كذلك انطلاقا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا لجهودها في حماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، التي نتج عنها إصدار إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم ((الاقتصاد الدائري للكربون))، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة بالبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.
واختتم ولي العهد حديثه: ((أنا فخور بإعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وهذه مجرد البداية، حيث تحتاج المملكة والمنطقة والعالم أجمع إلى المضي قدما، وبخطى متسارعة، في مكافحة التغير المناخي. وبالنظر إلى الوضع الراهن، لم يكن بدء هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر خضرة أمرا سهلا. لكن تماشيا مع رؤيتنا التطويرية الشاملة، فإننا لا نتجنب الخيارات الصعبة، ونرفض الاختيار المضلل بين الحفاظ على الاقتصاد أو حماية البيئة، ونؤمن بأن العمل على مكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية، ويطلق شرارة الابتكار، ويخلق الملايين من الوظائف، إذ يطالب اليوم الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة، ونحن مدينون لهم بتقديم ذلك. وفي هذا الصدد، ستعمل المملكة مع كل شركائها الدوليين، من منظمات ودول، على تطوير هاتين المبادرتين، وما يندرج ضمنهما من مبادرات، ووضع الجداول الزمنية لتحقيقها)).

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