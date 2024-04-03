بني هميم: نهضة صحية وتنموية شاملة بنجران

(MENAFN
- Al Watan) قال مدير عام الشئون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم: ((في هذه الأيام المباركة تحل علينا الذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد. سبع سنوات أطلق خلالها ولي العهد الشاب رؤية المملكة 2030. تلك الرؤية التي استثمرت مكامن القوة التي حبا الله بها مملكتنا الحبيبة، فهي أرض الحرمين الشريفين، وأطهر البقاع، وقبلة المسلمين، وقلب العالمين العربي والإسلامي. سبع سنوات خطت فيها المملكة خطوات متزنة ومتسارعة في كل المجالات، فسطرت تاريخاَ مجيدا حافلا بالإنجازات، وأصبحت رقما صعبا بين الأمم والشعوب، وغدت المملكة قبلة لكبار القادة وأهل السياسة وأرباب المال وعلماء الاقتصاد بثقة ورعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان)).
مشاريع تنموية
تحظى منطقة نجران ومحافظاتها، بدعم القيادة الرشيدة، بالعديد من المشاريع التنموية في مختلف الخدمات، وفي مقدمتها صحة الإنسان، حيث دشن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، 12 مشروعا صحيا، و10 برامج لتحسين الخدمات في مستشفيات المنطقة بتكلفة تجاوزت 226 مليون ريال، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وشملت المشروعات إعادة تأهيل مستشفى غرب نجران بسعة 100 سرير في مرحلته الأولى، ومشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد والمراكز التابعة له، ومشروع مبنى الصحة العامة والهيئة الطبية، وتطوير 4 مراكز صحية، ومشاريع تطويرية في مستشفى الولادة والأطفال، ومساكن مستشفيات الملك خالد، والولادة والأطفال ومستشفى حبونا، بالإضافة إلى مشروع تطوير بيئة عمل عدد من المستشفيات والإدارات بالمنطقة مثل الشؤون الأكاديمية، ومراقبة التخزين، ومركز الأزمات والكوارث، ومركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.
تحسين الخدمات
تضمنت المشروعات تدشين الملف الإلكتروني لـ9 مستشفيات و66 مركزا صحيا، وثلاجة تبريد الأزمات والكوارث بـ34 عينا، وتطوير عدد من المرافق الصحية في مستشفى غرب نجران، ونظام إنذار وإطفاء الحرائق، ومشاريع تطوير في مجمع إرادة والصحة النفسية، وكذلك مشاريع برامج تحسين الخدمات، وتفعيل عدد من الخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات المنطقة، منها تفعيل تقنية ((الرزيوم)) لعلاج تضخم البروستاتا في مستشفى الملك خالد، وخدمة كهربية القلب والتردد الإشعاعي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، بالإضافة إلى خدمة استبدال مفصل الحوض والركب للكبار في المستشفى العام، وعيادات التأهيل الطبي بمركز الأورام ومجمع إرادة.
كما تضمنت أيضًا مشروع خدمة مناظير الجهاز الهضمي، وغسل الكلى ((البيرتوني)) بمستشفى نجران العام، وخدمات تثبيت كسور الحوض واستبدال مفاصل الورك بمستشفى نجران العام، بالإضافة إلى مشروع مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك خالد، وخدمة زراعة جهاز غسل الكلى عن طريق الأشعة التداخلية بالمستشفى نفسه، ووحدة التخطيط الكهربائي للدماغ، ووحدة السمعيات بمستشفى الولادة والأطفال.
أرقام ومنجزات
وقد حققت صحة نجران 7 جوائز للتميز في برنامج ((وازن)) لعام 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة، ممثلة في الوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية، وبناء مجتمع حيوي.
جاء ذلك خلال إعلان وتكريم الفائزين ضمن فعاليات ملتقى ((وازن)) الرابع الذي أقيم، أمس، في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض تحت شعار ((وازن.. استمرارية عطاء وتجدد مؤشرات وتحقيق مستهدفات)). وتضمنت الجوائز حصول مستشفى الولادة والأطفال بنجران على المركز الأول في فئة مستشفيات الولادة والأطفال على مستوى وزارة الصحة، وتحقيق مجمع إرادة للصحة النفسية المركز الأول ضمن الفئة السريرية 200 سرير وأكثر على مستوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحقيق مستشفى بدر الجنوب المركز الثاني ضمن فئة 50 سريرا. كما حصل مجمع إرادة على جائزة أفضل مشروع تحسين، وحقق مستشفى نجران العام الجديد التميز في أفضل مشروع تحسين ضمن مسابقات مشاريع التحسين المتميزة لبرنامج ((وازن)). كما نالت صحة نجران جائزتين في مجال الأبحاث المتميزة لبرنامج ((وازن)) من خلال تحقيق مجمع إرادة أفضل بحث، وحصول مستشفى نجران العام الجديد على التميز في المجال نفسه.
اعتماد سباهي
حققت منطقة نجران إنجازا على مستوى المملكة من خلال اعتماد جميع مستشفياتها من المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) على مستوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى حصول 56 مركزا صحيا على شهادة الاعتماد بنسبة تجاوزت 83% من عدد المراكز الصحية بالمنطقة، وكذلك حصول صحة نجران في مؤشر مركز صحة 937 على المركز الأول على مستوى المملكة لعام 2023.
كما أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران حصدت المركز الثالث في منافسة مناطق الرصد المخفري للأمراض التنفسية على مستوى المملكة لعام 2023.
وحصدت الصحة في نجران، ممثلة في مستشفى الملك خالد، جائزتين على مستوى وزارة الصحة، منهما تحقيق المركز الأول في المنافسة الوطنية لخفض العدوى بالقسطرة الوريدية المركزية لعام 2023. كما جاءت صحة نجران أولا على مستوى المملكة بتحقيقها نسبة رضا 84.32% في مؤشر تحسين تجربة المستفيدين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال 2023.
برامج التحول
وتحقيقا لمستهدفات برامج التحول الصحي في نجران، جرى تحقيق نسبة إنجاز 100% في مؤشر تقليل متوسط مدة إقامة المرضى في أقسام التنويم خلال 2023، وكذلك 86.94% نسبة رضا المستفيدين عن خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في صحة نجران خلال الربع الرابع من 2023. أيضا حققت الصحة في نجران 100% من مستهدفات 2023 في مؤشر تقليص مواعيد انتظار العمليات في مستشفيات المنطقة، وحقق مركز السكر بمستشفى الملك خالد الأول على مستوى مراكز السكر بوزارة الصحة، بحسب نتائج برنامج قياس تجربة المريض لـ2023، نسبة رضا 98.20%، علاوة على اعتماد مركز زراعة القوقعة بصحة نجران من قِبل المراكز المتخصصة بوزارة الصحة.
أرقام وأعمال وبرامج 2023
10 آلاف مولود في مستشفيات صحة نجران
سجلت مستشفيات صحة نجران 10188 مولودا
المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغوا 7363 مولودا
مستشفى شرورة 1809 مواليد
مستشفيات بدر الجنوب 51 مولودا
يدمة العام 469 مولودا
حبونا العام 477 مولودا
ثار العام 19 مولودا
728 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ
مستشفيات صحة نجران قدمت خدماتها لـ728.120 مستفيدا
151 ألف موعد افتراضي بمستشفيات ومراكز صحة نجران
استفاد من خدمات العيادات الافتراضية 74157 مستفيدا
151749 موعدا افتراضيا في 9 مستشفيات ومراكز تخصصية
63 مركز رعاية أولية بالمنطقة
585 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفيات
585646 مستفيدا في مختلف التخصصات
81 ألف مستفيد من خدمات المراكز المتخصصة
زار مستشفى الملك خالد بنجران 81835 مراجعا
41 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي
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