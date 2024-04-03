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بني هميم: نهضة صحية وتنموية شاملة بنجران

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) قال مدير عام الشئون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم: ((في هذه الأيام المباركة تحل علينا الذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد. سبع سنوات أطلق خلالها ولي العهد الشاب رؤية المملكة 2030. تلك الرؤية التي استثمرت مكامن القوة التي حبا الله بها مملكتنا الحبيبة، فهي أرض الحرمين الشريفين، وأطهر البقاع، وقبلة المسلمين، وقلب العالمين العربي والإسلامي. سبع سنوات خطت فيها المملكة خطوات متزنة ومتسارعة في كل المجالات، فسطرت تاريخاَ مجيدا حافلا بالإنجازات، وأصبحت رقما صعبا بين الأمم والشعوب، وغدت المملكة قبلة لكبار القادة وأهل السياسة وأرباب المال وعلماء الاقتصاد بثقة ورعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان)).
مشاريع تنموية
تحظى منطقة نجران ومحافظاتها، بدعم القيادة الرشيدة، بالعديد من المشاريع التنموية في مختلف الخدمات، وفي مقدمتها صحة الإنسان، حيث دشن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، 12 مشروعا صحيا، و10 برامج لتحسين الخدمات في مستشفيات المنطقة بتكلفة تجاوزت 226 مليون ريال، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وشملت المشروعات إعادة تأهيل مستشفى غرب نجران بسعة 100 سرير في مرحلته الأولى، ومشاريع تطويرية بمستشفى الملك خالد والمراكز التابعة له، ومشروع مبنى الصحة العامة والهيئة الطبية، وتطوير 4 مراكز صحية، ومشاريع تطويرية في مستشفى الولادة والأطفال، ومساكن مستشفيات الملك خالد، والولادة والأطفال ومستشفى حبونا، بالإضافة إلى مشروع تطوير بيئة عمل عدد من المستشفيات والإدارات بالمنطقة مثل الشؤون الأكاديمية، ومراقبة التخزين، ومركز الأزمات والكوارث، ومركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.
تحسين الخدمات
تضمنت المشروعات تدشين الملف الإلكتروني لـ9 مستشفيات و66 مركزا صحيا، وثلاجة تبريد الأزمات والكوارث بـ34 عينا، وتطوير عدد من المرافق الصحية في مستشفى غرب نجران، ونظام إنذار وإطفاء الحرائق، ومشاريع تطوير في مجمع إرادة والصحة النفسية، وكذلك مشاريع برامج تحسين الخدمات، وتفعيل عدد من الخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات المنطقة، منها تفعيل تقنية ((الرزيوم)) لعلاج تضخم البروستاتا في مستشفى الملك خالد، وخدمة كهربية القلب والتردد الإشعاعي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، بالإضافة إلى خدمة استبدال مفصل الحوض والركب للكبار في المستشفى العام، وعيادات التأهيل الطبي بمركز الأورام ومجمع إرادة.
كما تضمنت أيضًا مشروع خدمة مناظير الجهاز الهضمي، وغسل الكلى ((البيرتوني)) بمستشفى نجران العام، وخدمات تثبيت كسور الحوض واستبدال مفاصل الورك بمستشفى نجران العام، بالإضافة إلى مشروع مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك خالد، وخدمة زراعة جهاز غسل الكلى عن طريق الأشعة التداخلية بالمستشفى نفسه، ووحدة التخطيط الكهربائي للدماغ، ووحدة السمعيات بمستشفى الولادة والأطفال.
أرقام ومنجزات
وقد حققت صحة نجران 7 جوائز للتميز في برنامج ((وازن)) لعام 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة، ممثلة في الوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية، وبناء مجتمع حيوي.
جاء ذلك خلال إعلان وتكريم الفائزين ضمن فعاليات ملتقى ((وازن)) الرابع الذي أقيم، أمس، في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض تحت شعار ((وازن.. استمرارية عطاء وتجدد مؤشرات وتحقيق مستهدفات)). وتضمنت الجوائز حصول مستشفى الولادة والأطفال بنجران على المركز الأول في فئة مستشفيات الولادة والأطفال على مستوى وزارة الصحة، وتحقيق مجمع إرادة للصحة النفسية المركز الأول ضمن الفئة السريرية 200 سرير وأكثر على مستوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحقيق مستشفى بدر الجنوب المركز الثاني ضمن فئة 50 سريرا. كما حصل مجمع إرادة على جائزة أفضل مشروع تحسين، وحقق مستشفى نجران العام الجديد التميز في أفضل مشروع تحسين ضمن مسابقات مشاريع التحسين المتميزة لبرنامج ((وازن)). كما نالت صحة نجران جائزتين في مجال الأبحاث المتميزة لبرنامج ((وازن)) من خلال تحقيق مجمع إرادة أفضل بحث، وحصول مستشفى نجران العام الجديد على التميز في المجال نفسه.
اعتماد سباهي
حققت منطقة نجران إنجازا على مستوى المملكة من خلال اعتماد جميع مستشفياتها من المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) على مستوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى حصول 56 مركزا صحيا على شهادة الاعتماد بنسبة تجاوزت 83% من عدد المراكز الصحية بالمنطقة، وكذلك حصول صحة نجران في مؤشر مركز صحة 937 على المركز الأول على مستوى المملكة لعام 2023.
كما أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران حصدت المركز الثالث في منافسة مناطق الرصد المخفري للأمراض التنفسية على مستوى المملكة لعام 2023.
وحصدت الصحة في نجران، ممثلة في مستشفى الملك خالد، جائزتين على مستوى وزارة الصحة، منهما تحقيق المركز الأول في المنافسة الوطنية لخفض العدوى بالقسطرة الوريدية المركزية لعام 2023. كما جاءت صحة نجران أولا على مستوى المملكة بتحقيقها نسبة رضا 84.32% في مؤشر تحسين تجربة المستفيدين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال 2023.
برامج التحول
وتحقيقا لمستهدفات برامج التحول الصحي في نجران، جرى تحقيق نسبة إنجاز 100% في مؤشر تقليل متوسط مدة إقامة المرضى في أقسام التنويم خلال 2023، وكذلك 86.94% نسبة رضا المستفيدين عن خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في صحة نجران خلال الربع الرابع من 2023. أيضا حققت الصحة في نجران 100% من مستهدفات 2023 في مؤشر تقليص مواعيد انتظار العمليات في مستشفيات المنطقة، وحقق مركز السكر بمستشفى الملك خالد الأول على مستوى مراكز السكر بوزارة الصحة، بحسب نتائج برنامج قياس تجربة المريض لـ2023، نسبة رضا 98.20%، علاوة على اعتماد مركز زراعة القوقعة بصحة نجران من قِبل المراكز المتخصصة بوزارة الصحة.
أرقام وأعمال وبرامج 2023
10 آلاف مولود في مستشفيات صحة نجران
سجلت مستشفيات صحة نجران 10188 مولودا
المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغوا 7363 مولودا
مستشفى شرورة 1809 مواليد
مستشفيات بدر الجنوب 51 مولودا
يدمة العام 469 مولودا
حبونا العام 477 مولودا
ثار العام 19 مولودا
728 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ
مستشفيات صحة نجران قدمت خدماتها لـ728.120 مستفيدا
151 ألف موعد افتراضي بمستشفيات ومراكز صحة نجران
استفاد من خدمات العيادات الافتراضية 74157 مستفيدا
151749 موعدا افتراضيا في 9 مستشفيات ومراكز تخصصية
63 مركز رعاية أولية بالمنطقة
585 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفيات
585646 مستفيدا في مختلف التخصصات
81 ألف مستفيد من خدمات المراكز المتخصصة
زار مستشفى الملك خالد بنجران 81835 مراجعا
41 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي

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