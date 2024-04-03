Thursday, 04 April 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آل شريم: قفزات تعليمية تواكب رؤية 2030

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، منصور بن عبدالله آل شريم، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم نجران أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد.
مكانة كبيرة
وقال: ((نسجل اليوم فخرنا واعتزازنا بالمنجزات ومسيرة الخير والنماء التي تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، التي تتجسد فيها معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم، حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان، والمزيد من الخير والرخاء في ظل ولاة أمرنا أعزهم الله، ومعا بحول الله تعالى لمواصلة العطاء من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة رؤية وطننا العظيم)).
تحسين وتجويد
وأشار المدير العام لتعليم نجران إلى الرعاية الكريمة والتوجيهات الدائمة التي يحظى بها تعليم نجران من قِبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول.
وأكد آل شريم أن تعليم نجران يسعى للارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة رؤية الوطن 2030، وتقديم خدمات تربوية وتعليمية متميزة لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وملهمة للطلاب والطالبات في مدارس تعليم نجران، لبناء جيل معتز بهويته، ومنافس محليا وعالميا.
برنامج إثرائي
نوه آل شريم بجهود تعليم نجران في تشغيل المباني المدرسية المخلاة، البالغ عددها 15 مبنى، بواقع 59 مدرسة في مراحلها الثلاث ورياض الأطفال، تضم 15016 طالبا وطالبة. ولفت إلى مشاركة الإدارة العامة لتعليم نجران في المسابقات المحلية والدولية، والمشاركات النوعية في المسابقات، وما حققته الإدارة من مراكز متقدمة على المستوى الوطني والدولي، وتمثيل الوطن في عدد من المحافل الدولية، التي منها تأهل 8 طلاب للمعارض المركزية في برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتأهل طالب لمعرض العلوم والهندسة بجامعة الملك سعود، وترشح طالب لملتقى الموهوبين الأول في دولة الكويت، وترشح طالب للبرنامج الإثرائي العلمي في دولة تايوان، وترشح طالبتين في المرحلة الأولى لبرنامج ((أذكى))، وتصنيف 5 من الطلاب والطالبات كمواهب استثنائية في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وترشح 72 طالبا وطالبة في جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للمواطنة المسؤولة، والحصول على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية بأولمبياد اللغة الإنجليزية لفئتي الكبار والصغار، والحصول على جائزة التحدي - فئة الاستكشاف بالأولمبياد الوطني للروبوت - مسار الفيرست ليغو، والمستوى الفضي والمركز الثاني والثالث في برنامج ((ريالي))، والحصول على الميدالية الفضية في ملتقى الشتاء على مستوى المملكة، والحصول كذلك على الميدالية الفضية والبرونزية في مسابقة ((بيبراس)) للمعلوماتية على مستوى المملكة، والمستوى البرونزي في نهائيات منافسات اللغة العربية، وترشح طالبة لنهائيات مبادرة ((راوي الدرعية)) بالرياض، وترشح 4 طلاب وطالبات لنهائيات مسابقة مشروع ((تحدي القراءة العربي))، وتحقيق بطولة المنطقة في كرة تنس الطاولة والريشة الطائرة للطلاب والطالبات، والتأهل إلى بطولة المملكة، وتحقيق بطولة المنطقة في الرياضات الإلكترونية والتأهل إلى بطولة المملكة، وتحقيق بطولة كأس ((فارس التعليم)) على منطقة نجران.
شراكات مجتمعية
وأضاف آل شريم أن تعليم نجران يحرص على عقد الشراكات المجتمعية مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يخدم العملية التعليمية، إلى جانب مشاركة الإدارة في المعارض والملتقيات مع الجهات الحكومية، لتسليط الضوء على ما تمتلكه الإدارة من مخرجات ومواهب مبدعة ومتميزة.

MENAFN03042024000089011017ID1108056982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث