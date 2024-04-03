آل شريم: قفزات تعليمية تواكب رؤية 2030

(MENAFN
- Al Watan) رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، منصور بن عبدالله آل شريم، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم نجران أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد.
مكانة كبيرة
وقال: ((نسجل اليوم فخرنا واعتزازنا بالمنجزات ومسيرة الخير والنماء التي تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، التي تتجسد فيها معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم، حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان، والمزيد من الخير والرخاء في ظل ولاة أمرنا أعزهم الله، ومعا بحول الله تعالى لمواصلة العطاء من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة رؤية وطننا العظيم)).
تحسين وتجويد
وأشار المدير العام لتعليم نجران إلى الرعاية الكريمة والتوجيهات الدائمة التي يحظى بها تعليم نجران من قِبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول.
وأكد آل شريم أن تعليم نجران يسعى للارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة رؤية الوطن 2030، وتقديم خدمات تربوية وتعليمية متميزة لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، وملهمة للطلاب والطالبات في مدارس تعليم نجران، لبناء جيل معتز بهويته، ومنافس محليا وعالميا.
برنامج إثرائي
نوه آل شريم بجهود تعليم نجران في تشغيل المباني المدرسية المخلاة، البالغ عددها 15 مبنى، بواقع 59 مدرسة في مراحلها الثلاث ورياض الأطفال، تضم 15016 طالبا وطالبة. ولفت إلى مشاركة الإدارة العامة لتعليم نجران في المسابقات المحلية والدولية، والمشاركات النوعية في المسابقات، وما حققته الإدارة من مراكز متقدمة على المستوى الوطني والدولي، وتمثيل الوطن في عدد من المحافل الدولية، التي منها تأهل 8 طلاب للمعارض المركزية في برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتأهل طالب لمعرض العلوم والهندسة بجامعة الملك سعود، وترشح طالب لملتقى الموهوبين الأول في دولة الكويت، وترشح طالب للبرنامج الإثرائي العلمي في دولة تايوان، وترشح طالبتين في المرحلة الأولى لبرنامج ((أذكى))، وتصنيف 5 من الطلاب والطالبات كمواهب استثنائية في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وترشح 72 طالبا وطالبة في جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للمواطنة المسؤولة، والحصول على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية بأولمبياد اللغة الإنجليزية لفئتي الكبار والصغار، والحصول على جائزة التحدي - فئة الاستكشاف بالأولمبياد الوطني للروبوت - مسار الفيرست ليغو، والمستوى الفضي والمركز الثاني والثالث في برنامج ((ريالي))، والحصول على الميدالية الفضية في ملتقى الشتاء على مستوى المملكة، والحصول كذلك على الميدالية الفضية والبرونزية في مسابقة ((بيبراس)) للمعلوماتية على مستوى المملكة، والمستوى البرونزي في نهائيات منافسات اللغة العربية، وترشح طالبة لنهائيات مبادرة ((راوي الدرعية)) بالرياض، وترشح 4 طلاب وطالبات لنهائيات مسابقة مشروع ((تحدي القراءة العربي))، وتحقيق بطولة المنطقة في كرة تنس الطاولة والريشة الطائرة للطلاب والطالبات، والتأهل إلى بطولة المملكة، وتحقيق بطولة المنطقة في الرياضات الإلكترونية والتأهل إلى بطولة المملكة، وتحقيق بطولة كأس ((فارس التعليم)) على منطقة نجران.
شراكات مجتمعية
وأضاف آل شريم أن تعليم نجران يحرص على عقد الشراكات المجتمعية مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يخدم العملية التعليمية، إلى جانب مشاركة الإدارة في المعارض والملتقيات مع الجهات الحكومية، لتسليط الضوء على ما تمتلكه الإدارة من مخرجات ومواهب مبدعة ومتميزة.
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