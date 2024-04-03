Thursday, 04 April 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستهدفات إستراتيجية للاستدامة والحفاظ على البيئة

4/3/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) في أغسطس 2023، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية، الأمير محمد بن سلمان، اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتدعم هذه المستهدفات الإستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية، وأنشطة التشجير، وتعزيز السياحة البيئية، وتوفير فرص العمل.
وتسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة، والحفاظ على البيئة عبر الإسهام في أهداف مبادرة ((السعودية الخضراء))، لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول 2030، حيث تشكل المحميات السبع 13.5% من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في مستهدفات زراعة الأشجار في المملكة بما يزيد على 80 مليون شجرة بحلول 2030.
إعادة توطين
تمثل المحميات الملكية وجهات متميزة للسياحة البيئية، وترسخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، حيث تستهدف المحميات استقطاب أكثر من 2.3 مليون زائر سنويا، بالإضافة الى إعادة تأهيل وحماية أكثر من 15 موقعا من المواقع الأثرية والتاريخية بحلول 2030.
وبموجب هذه المستهدفات، ستقوم المحميات الملكية بحماية وإعادة توطين أكثر من 30 نوعا من الحيوانات المحلية المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المستهدفات البيئية والسياحية في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمجتمعات المحلية في المحميات الملكية.
يذكر أن مجلس المحميات الملكية تأسس بموجب أمر ملكي بهدف تحديد التوجهات الإستراتيجية لمنظومة المحميات الملكية، والحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها، وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، مع ضمان احتفاظ كل محمية بهويتها الفريدة. كما تم تأسيس هيئات تطوير المحميات الملكية التي تُعنى بإعداد الإستراتيجيات والخطط، وجميع ما يتعلق بإدارة العمليات وتنفيذها.
مكونات طبيعية
تشغل المملكة أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر بمليوني كم2، مما جعلها متميزة بتباين طبيعتها الجيولوجية والجيومرفولوجية والمناخية، الذي أوجد تلاؤمًا في العيش على أرضها ما بين الإنسان ومكوناتها الطبيعية، على الرغم من تعرض بيئاتها على مدى قرون مضت لتغيرات مناخية طمست معالمها، الأمر الذي جعل الحفاظ عليها في عصرنا الحالي أمرًا ملحًا، وجزءًا من عشق الإنسان الفطري لهذه الأرض باتساع مساحتها، وتعدّد مناخاتها: الصحراوية، والبحرية، والجبلية، والساحلية.
وتتمتع بالمملكة حاليًا وفقًا لملخص الإستراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2018، الذي تشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري، تمثل في: 79 نوعًا من الثديات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من اللافقاريات. بينما بيئتها البحرية والساحلية تحتوي على: 1280 نوعًا من الأسماك، و44 من القشريات، و317 من المرجان، و113 من الطيور البحرية، و2000 من الرخويات.
ثروات بيئية
تنتشر على سطح المملكة مئات المجاري المائية الموسميّة التي تكونت معظمها خلال العصور المطيرة القديمة، ويُطلق على المجاري الرئيسة منها الأودية والشعاب، وتختلف تسمية روافدها من منطقة إلى أخرى حسب تكوينها وأحجامها وخصائصها، ويأتي في مقدمة هذه الأودية طولًا وادي الرمة بـ510 كم، يليه وادي بيشة بـ460 كم، ثم وادي الحمض بطول 400 كم.
ويُحدث وجود المحميات الملكية نقلة نوعية في جهود الدولة الرامية إلى المحافظة على الثروات البيئية على المستويين المحلي والدولي. كما سيعزز مكانة المملكة الساعية إلى تحقيق الريادة العالمية في زيادة نسبة المناطق المحمية، لتحقيق الأهداف العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة في التنوع الأحيائي، التي تمثل المملكة فيها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وفي أهداف التنمية المستدامة لما فيه خير ونماء المملكة في الحاضر والمستقبل.
نباتات معمرة
من المحميات التي تحظى باهتمام الحكومة، ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، محمية ((روضة خريم)) التي تتميز بطبيعتها الخضراء، وتبعد عن مدينة الرياض 100 كم من الجهة الشمالية الشرقية على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتتميز بوجود ممرات مائية، وتصب فيها سيول عدة، أهمها: شعيب الطوقي، وتمر بها أودية عديدة مثل: خويش، وثيلان، والثمامة.
وتوجد محمية ((حرة الحرة)) التي تعد أول المحميات الطبيعية التي أنشأتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقع في الشمال الغربي من المملكة، وتبلغ مساحتها 13775 كم2، وتمتاز بغطائها النباتي الذي يتألف من النباتات المعمرة والحولية، وتكثر فيها مجاري السيول وعلى جوانبها، وتشتهر بوجود حيوانات: ظبي الريم والذئب العربي والثعلب الأحمر والثعلب الرملي والضبع المخطط والأرنب البري، بالإضافة إلى طيور: الحبارى، والعقاب الذهبي، والكروان، وتسعة أنواع من القنابر والطيور المهاجرة.
غطاء نباتي
تقع شمال المملكة محمية ((الخنفة))، وتحديدًا على الحافة الغربية لصحراء النفود الكبير شمال مدينة تيماء، بمساحة قدرها 19339 كم2، وتتكون من الحجر الرملي، مع وجود الجبال التي يصل ارتفاعها إلى 1141 مترًا فوق سطح البحر، إلى جانب التلال والهضاب والأودية والشعاب والرمال، وتوجد فيها حيوانات: ظبي الريم وظبي الآدمي والثعالب والأرانب البرية والجرابيع، والطيور المهاجرة، والمستوطنة مثل: الحبارى.
وعلى بُعد 180 كم شمال شرق محافظة الطائف تقع محمية ((محازة الصيد))، التي تبلغ مساحتها 2553 كم2، وأحيطت بسياج محيطه 220 كم، لتكون مختبرًا طبيعيًا لبدء تجارب إعادة توطين الأنواع الحيوانية والفطرية المستوطنة التي تم إكثارها في مراكز الأبحاث التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية. وقد ساعد هذا السياج في صون الغطاء النباتي للمحمية الذي كان على وشك الانقراض، وتشتهر بشجر: السمر والسرح والمرو والرمث والعوسج والثمام، ووجود حيوانات: الذئب العربي والثعلب الرملي والقط الرملي، وطيور: النسر الأذون والنسر الأسمر، وعدة أنواع من الزواحف، وأطلق في المحمية قبل سنوات النعام أحمر الرقبة، والظبي الآدمي.
ولا تقل محمية ((الطبيق)) عن سابقاتها من المحميات السعودية، وهي تقع شمال غرب المملكة على مساحة تقدر بنحو 12105 كم2، وتمتاز بوعورة طبيعتها الجغرافية، وتضم عددًا من الأودية والشعاب والخباري، وتكثر فيها الصخور الرسوبية والرملية والحجرية، وتوصف بفقر غطائها النباتي، ومن أهم حيواناتها: الوعل وظبي الريم والذئب العربي والثعالب والأرنب البري، وبعض أنواع الزواحف، والطيور المستوطنة والمهاجرة.
جبال جرانيتية
إلى الجهة الشرقية من مدينة حائل تتربع محمية ((التيسية)) على مساحة 42722 كم2، التي تمتاز بالغطاء النباتي الغني الذي يضم 50 نوعًا من أشجار: الطلح والسدر والعوسج والعرفج والرمث، وتوازيها في التميز النباتي ((محمية سجا وأم الرمث)) شمال شرق محمية ((محازة الصيد))، إذ تبلغ مساحتها 652820 كم2، وأطلق فيها العديد من طيور الحبارى. بينما تقع محمية ((نفود العريق)) جنوب غرب منطقة القصيم على مساحة قدرها 20361 كم2، وتتميز ببيئاتها الرملية الحصوية، وبعض الجبال الجرانيتية والبازلتية، وغطاء نباتي جيد يشجع على إعادة توطين بعض الطيور، خاصة الحبارى، وتعد قديمًا حمى لإبل الصدقة.
وتحظى المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة باهتمام الهيئة السعودية للحياة الفطرية بسبب تمتعها ببيئات طبيعية فريدة من نوعها في العالم، وأقيمت فيها عدة محميات مثل: جزر فرسان، وأم القماري، وشدا الأعلى، ووريدة.

MENAFN03042024000089011017ID1108056981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث